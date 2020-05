Condividi su

Sondaggi elettorali Demos: fiducia, Zaia scavalca Salvini

Dopo aver toccato il picco a marzo (71%), l’indice di fiducia del governo Conte scende al 63% ad aprile. A rilevare il calo, fisiologico, sono i sondaggi elettorali Demos per Repubblica. L’indagine presenta qualche novità, soprattutto per quanto riguarda la classifica di gradimento dei principali leader politici del Paese. Il premier Conte rimane al primo posto con il 64%, seppur in calo di 7 punti rispetto al mese di marzo. Al secondo posto non troviamo più i leader sovranisti Meloni e Salvini, bensì il governatore del Veneto, Luca Zaia (51%). Giorgia e Matteo perdono punti e posizioni. La prima crolla (-12 punti) al quarto posto (40%) dietro al ministro della Salute, Roberto Speranza (41%). Il secondo scivola al sesto posto (37%), in compagnia del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio (-5 punti rispetto a marzo) e il presidente della Lombardia, Attilio Fontana (-5). Oltre a Zaia, gli altri personaggi politici che vedono incrementare il consenso nei loro confronti sono il ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini (38%), il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi (35%) e quello di Azione, Carlo Calenda (32%). In fondo alla classifica si trovano l’ex premier Renzi (20%), il capo del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi (17%) e Beppe Grillo (16%).

Fonte: Demos

I sondaggi elettorali di Demos registrano un ulteriore calo per la Lega che passa dal 28,8% di marzo al 26,6% di aprile. Il Pd accorcia le distanze salendo al 21,8%. Molto bene il Movimento 5 Stelle che guadagna quasi due punti e si porta al 16,3% staccando Fratelli d’Italia quasi ferma al 13,6%. Forza Italia passa dal 5,9% al 6,2% mentre La Sinistra rimane sopra il 3%. Italia Viva subisce la beffa di venir superata da Azione (2,2% contro 2,5%). Ora il partito renziano rischia il sorpasso anche da parte di +Europa (2%).

Per quanto riguarda il coronavirus, nonostante il calo di ricoverati in terapia intensiva e morti, la preoccupazione rimane ancora molto alta tra gli italiani (90%). Le misure per la fase 2 annunciate dal governo raccolgono il favore della maggioranza della popolazione (64%) anche se in quota molto minore rispetto a quelle prese per la fase 1 (94% di giudizi positivi). Rispetto alla fase 2, il 39% avrebbe preferito più aperture, il 18% meno mentre per il 39% va bene quello che è stato deciso dal governo.

Sondaggi elettorali Demos: nota metodologica

Il sondaggio è stato realizzato da Demos & Pi per La Repubblica. La rilevazione è stata condotta nei giorni 28 – 30 aprile 2020 da Demetra con metodo mixed mode (Cati – Cami – Cawi). Il campione nazionale intervistato (N=1.006, rifiuti/sostituzioni/inviti: 4.885) è rappresentativo per i caratteri socio-demografici e la distribuzione territoriale della popolazione italiana di età superiore ai 18 anni (margine di errore 3.1%).

