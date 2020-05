Condividi su

Aumento bonus 1000 euro: importo, beneficiari e quando arrivano i soldi

Bonus 1000 euro: ancora in corso il dibattito tra le varie anime del governo sulle misure di sostegno al reddito legate all’emergenza coronavirus da predisporre per i prossimi mesi.

Bonus 1000 euro: l’ipotesi allo studio del governo

Il dibattito all’interno del governo è ancora in corso per quanto riguarda il bonus 1000 euro da disporre a favore dei liberi professionisti: insomma, si è ancora al livello delle indiscrezioni. Detto ciò, poche ore fa AdnKronos ha comunicato di aver potuto esaminare una bozza del Decreto Maggio, finora chiamato Decreto Aprile, quello che dovrebbe contenere tra le altre cose anche le varie misure di sostegno al reddito legate all’emergenza sanitaria. L’agenzia di stampa riferisce di come, visto l’innalzamento da 300 a 800 milioni di euro del limite di spesa del fondo creato con il Decreto Cura Italia, l’esecutivo stia valutando la possibilità di prevedere un bonus per le partite Iva di importo variabile tra i 1000 euro, come già emerso in questi giorni, e gli 800 euro, cifra che circolava con insistenza sugli organi di stampa fino alla settimana scorsa. Sempre nella bozza è prevista la possibilità di cumulare il bonus 1000 euro ma anche il Reddito di ultima istanza con l’assegno ordinario di invalidità.

Variazione in base alle perdite, problemi per le casse professionali

Sempre scorrendo tra le varie anticipazioni reperibili sui quotidiani si può dire che nel corso del dibattito intergovernativo sembrano emerse delle criticità rispetto all’erogazione del bonus per i professionisti iscritti ad una cassa e non alla gestione separata Inps. Fino a questa mattina sembrava certa la conferma del bonus 600 euro per maggio e giugno sia per questi ultimi che per i co.co.co; detto ciò, si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero pronto per essere messo in campo, appunto, il bonus 1000 euro per quelle partite Iva che tra il secondo bimestre 2019 e lo stesso periodo del 2020 hanno subito una riduzione del proprio fatturato del 33%. Forse, però, tale importo potrebbe diminuire se la riduzione del fatturato risulti inferiore a tale percentuale, raggiungendo gli 800 euro.

