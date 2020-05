Condividi su

Permessi Legge 104: proroga giorni per coronavirus. Le novità

Permessi Legge 104: sono stati confermati i 12 giorni extra previsti dal Decreto Cura Italia anche per i mesi di maggio e giugno. Ecco chi sono i beneficiari della misura e come fare domanda.

Permessi Legge 104: i beneficiari dei giorni extra

Permessi Legge 104: i beneficiari dell’estensione di 12 giorni prevista nel quadro dell’emergenza coronavirus sono i lavoratori disabili gravi e i caregiver che li assistono. Sia per i primi che per i secondi, dunque, i giorni di permesso per i mesi di maggio e giugno, grazie alla suddetta estensione, diventano 18 nel complesso. Questi 18 giorni potranno essere fruibili consecutivamente nel corso del medesimo mese oppure in forma frazionata, cioè traducendoli in ore. Da precisare a questo punto che rimangono esclusi dalle misure tutti i lavoratori a domicilio, gli addetti ai lavoratori domestici e familiari, così come i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, ma anche lavoratori autonomi e parasubordinati.

Come fare domanda?

Permessi 104: al di là delle novità riguardanti il numero di giorni non si segnala alcun cambiamento in relazione alle modalità di domanda. Quindi, chi ha già l’autorizzazione per prendere i permessi in oggetto non dovrà inoltrare una nuova domanda per i mesi di maggio e giugno: in sostanza, i datori di lavoro hanno l’obbligo di concedere i 12 giorni di permesso extra anche per questi mesi come se fossero già stati previsti nella precedente autorizzazione. Sulla stessa linea non cambiano le direttive per chi ancora deve avere il riconoscimento del grave handicap per sé o per il familiare da assistere: prima di poter fruire dei permessi bisognerà inoltrare domanda all’Inps tramite le consuete modalità; a questo proposito è bene ricordare che la richiesta potrà essere inviata tramite portale internet dell’ente anche avvalendosi dell’ausilio di un patronato.

