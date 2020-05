Condividi su

Dichiarazione precompilata 2020 NoiPa: quando si potrà modificare

Dal 5 maggio è possibile consultare la propria dichiarazione precompilata per il 2020: a ricordarlo anche un post apparso sulla pagina Facebook di Noipa.

Dichiarazione precompilata: consultabile dal 5 maggio

Anche un post pubblicato sulla pagina Facebook della piattaforma della pubblica amministrazione Noipa ricorda ai contribuenti che dal 5 maggio la dichiarazione precompilata è disponibile per la consultazione sul portale dell’Agenzia delle Entrate; la prossima deadline della stagione fiscale, invece, è fissata al 14 maggio quando le dichiarazioni potranno cominciare a essere integrate, modificate e, infine, inviate. Da ricordare che da quest’anno nella precompilata verranno inserite anche una lunga sfilza di spese sanitarie che finora non erano mai state incluse, comprese quelle erogate dalle strutture sanitarie militari. Fanno il loro esordio anche i contributi previdenziali versati attraverso il Libretto Famiglia. Atra importante novità: il 730 precompilato potrà essere utilizzato anche dall’erede di un contribuente deceduto che nel 2019 (naturalmente a patto che abbia maturato i requisiti necessari per utilizzare tale modello).

Dove vederla e come accedere

Come si diceva, da qualche giorno è possibile consultare la propria dichiarazione precompilata. Per visualizzare il modello 730 bisognerà recarsi all’indirizzo web riportato di seguito: https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata

Qui si dovranno inserire le credenziali necessarie per fare accesso all’area riservata a ciascun contribuente: in questo senso è opportuno munirsi di un’identità digitale SPID, oppure, in alternativa, di Pin e password Inps, Fisconline o CNS.

Entro quando bisogna inoltrarla?

Se dal 5 maggio è possibile consultarla, solo a partire dal 14 maggio si potrà inoltrare la propria dichiarazione precompilata. Dopo la proroga concessa per via dell’emergenza sanitaria ci sarà tempo fino al 30 settembre per inoltrare il modello 730. Leggermente diverse le tempistiche per quanto riguarda il modello Redditi che potrà essere inviato a partire dal 19 maggio fino al 30 novembre.

