Quando si potranno vedere gli amici: spostamenti al via dal 18 maggio?

Con l’avvio della Fase 2, nonostante i numerosi quesiti emersi a proposito delle regole previste dal governo, è stato subito chiaro come non fosse consentito effettuare spostamenti per andare a trovare gli amici. Sulla questione, però, sembra si sia aperto uno spiraglio nelle ultime ore.

Confusione su “congiunti” e “affetti stabili”

Il 4 maggio è partito il periodo di convivenza con il nuovo coronavirus: dunque, le limitazioni agli spostamenti sono state leggermente allentate. Alcune delle novità più importanti: per motivi urgenti ci si può spostare tra regioni, inoltre, se residenti nello stesso comune, durante la Fase 2 è possibile recarsi in visita ai “congiunti”. Il termine ha causato una notevole confusione, il governo ha allora precisato come fossero in generale consentite le visite agli “affetti stabili”.

Anche qui si sono verificate delle incomprensioni dato che tra questi, si è poi ulteriormente chiarito, non venivano inseriti anche i propri amici. Certo, resta il fatto che seppur non sia consentito recarsi a casa di questi ultimi, sempre in base all’allentamento, pare consentito incontrarsi, sostanzialmente, per fare una passeggiata o dell’attività motoria. L’importante in tal caso è evitare assembramenti e mantenere il distanziamento di sicurezza previsto in base alla situazione specifica.

Quando si potranno vedere gli amici?

Al di là degli escamotage, per vedere gli amici nel pieno rispetto, per così dire, della normativa sul contenimento dei contagi, bisognerà aspettare ancora un po’. D’altra parte, visti i dati incoraggianti rispetto all’andamento della curva epidemiologica un po’ in tutte le regioni, secondo le ultime indiscrezioni riportate da diversi organi di stampa, è possibile che un ulteriore allentamento delle restrizioni potrebbe arrivare già a partire dal 18 maggio, probabilmente insieme a una forte raccomandazione ad evitare di organizzare dei “party”, per usare le stesse parole utilizzate dal Presidente del Consiglio Conte durante la sua ultima diretta social.

