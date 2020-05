Condividi su

Coronavirus ultime notizie: nuove Faq governo, cosa si può fare

Coronavirus ultime notizie: nuovi chiarimenti da parte del governo su cosa si può fare e cosa no durante la fase 2, ovvero di convivenza con il virus. L’ultimo DPCM del 26 aprile ha infatto aperto la strada ad alcuni dubbi che necessitano di ulteriori chiarimenti, viste le problematicità emerse su alcune aperture e chiusure relativamente alle restrizioni. Oggi, lunedì 11 maggio, siamo ancora alla fase 2 e i numeri diffusi dalla Protezione Civile ogni pomeriggio restano ancora incoraggianti. Bisognerà attendere ancora altri 5 giorni per capire se tali numeri saranno confermati e se dunque la curva del contagio è scesa per organizzare altre riaperture (anticipate) e allentare ulteriormente le restrizioni.

Coronavirus ultime notizie: gli accompagnamenti nella fase 2

Le Faq sulla fase 2 sono disponibili alla consultazione sul sito del Ministero dell’Interno. L’ultimo aggiornamento ha aggiunto alcuni chiarimenti in merito ad alcuni aspetti, tra cui l’accompagnamento durante gli spostamenti. “Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato, ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti, è consentito farsi accompagnare da un parente o da una persona incaricata da e verso la propria abitazione“, si legge sul portale, “anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l’utilizzo dei mezzi privati. Nel rispetto di tali condizioni anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato”.

Coronavirus ultime notizie: l’attività sportiva nella fase 2, cosa è consentito

Dubbi e perplessità hanno riguardato soprattutto l’attività sportiva e motoria. Tra gli aggiornamenti nelle Faq spuntano nuove indicazioni. Ad esempio in merito alla ginnastica, allo yoga e al pilates, attività consentita in forma individuale in aree o parchi pubblici, ma sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie del distanziamento interpersonale di almeno due metri. Sono vietati inoltre assembramenti (e quindi sessioni di gruppo).

Consentito praticare anche pesca sportiva, visto che rientra tra le attività sportive individuali, mentre per quanto riguarda l’ippica, è permesso “il prelievo, anche temporaneo, del cavallo da parte del proprietario per lo svolgimento, solo all’esterno della struttura in cui l’animale si trova, dell’attività sportiva, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri”.

Le visite degli agenti immobiliari presso le case

Infine, un ultimo chiarimento riguarda le visite degli agenti immobiliari presso le abitazioni da affittare o acquistare. Queste ultime potranno avere luogo solo quando le case risultano disabitate.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it