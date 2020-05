Condividi su

Sondaggi politici Noto: Covid-19, preoccupazione ancora alta

Il 55% degli italiani si dice favorevole alla riapertura di tutte le attività, tra le quali bar, ristoranti e parrucchieri. Il 35% dichiara invece di essere contrario. A sostenerlo sono i dati dei sondaggi politici Noto per Qn che ricalcano quelli rilevati da Ipsos in un analogo sondaggio per il Corriere della Sera. La voglia di ripartire e di riaprire sembrerebbe presupporre che il coronavirus non faccia più paura ai cittadini. Sbagliato. Noto rileva che il 60% degli italiani ha ancora paura di essere contagiato. Solo il 32% non ha paura mentre l’8% non si esprime.

Agli intervistati è stato chiesto un parere sul primo assaggio di libertà iniziato con la fase 2. Molti i critici tra coloro che affermano di essere usciti almeno una volta al giorno da casa (65%). Il 66% ha visto che molte persone non indossano la mascherina mentre il 53% ha notato che il distanziamento sociale di un metro tra persone spesso non viene osservato. Il 62% ha riscontrato, inoltre, che in questi giorni, per strada, c’era molta gente come se fosse una normale giornata pre epidemia. Infine, Noto evidenzia che dal 4 maggio c’è stato un allentamento delle precauzioni anti contagio: il 41% dichiara di lavarsi meno le mani rispetto alla fase 1.

L’inizio della fase 2 ha portato molte persone a tornare in ufficio. I sondaggi politici Noto rilevano che se prima circa il 37% degli occupati lavorava da casa ora questa quota è scesa al 28%. Da sottolineare il giudizio sul tanto decantato smart working. Se nel mese di aprile questa modalità di lavoro era benedetta dal 72% degli italiani, un mese dopo i soddisfatti sono crollati al 36%.

Fonte: Noto

Sondaggi politici Noto: nota metodologica

Data di realizzazione del sondaggio: 09/05/2020. Committente: QUOTIDIANO NAZIONALE. Fornitore: Noto Sondaggi Campione: Panel Omnibus rappresentativo degli elettori italiani. Tecnica di somministrazione delle interviste: Cawi. Consistenza numerica del campione Mille. Rispondenti (in%) 93%.

