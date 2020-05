Condividi su

Controlli modello 730: spese e immobili, chi rischia problemi col fisco

Controlli modello 730: il governo alla ricerca di risorse per sostenere le politiche di sostegno a famiglie e imprese colpite dall’emergenza coronavirus; pronta a partire una nuova stretta sulle dichiarazioni dei redditi.

Controlli modello 730: in arrivo una stretta alle dichiarazioni

Controlli modello 730 – Governo pronto a inaugurare una nuova stretta sulle dichiarazioni dei redditi; non stupisce il timing: le misure di sostegno economico per famiglie e imprese diventate necessarie dopo con l’emergenza coronavirus dettano la necessità di reperire una mole ingente di risorse. Un grosso serbatoio in questo senso è stato individuato nella quota di redditi e patrimoni oggetto di evasione e frode fiscale. Ecco allora che, riferiscono molti esperti della fiscalità, la lente di ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate potrebbe soffermarsi in particolare su immobili e spese sostenute per persone a carico.

Dove si rischia: immobili e spese per familiari a carico

Molto probabilmente saranno valutate con particolare disciplina le variazioni riguardanti gli immobili: quindi, sarà bene per il contribuente porre attenzione a porre in essere la corretta procedura al momento di dichiarare cambio di residenza, di proprietà o di comodato. Ciò varrà anche per i dati comunicati da soggetti terzi: i bonifici emessi per lavori di ristrutturazione e, in generale, per interventi edilizi, per esempio, oppure i dati riguardanti il canone di locazione.

Sempre per quanto riguarda i controlli sul modello 730, è facile ipotizzare che nell’ottica di verificare le detrazioni sulle spese effettuate per i familiari a carico saranno particolarmente attenzionate quelle sanitarie – ormai precaricate nella misura di quasi l’80% – così come i rimborsi medici. Anche le cumulabilità delle detrazioni con gli incentivi a favore delle famiglie attualmente in vigore saranno oggetto di approfondite verifiche fiscali: dunque, chi prende bonus asilo nido o porta in detrazione le spese scolastiche e universitarie dovrà assicurarsi di avere tutto in regola.

