Daniele Santoianni arrestato: chi è l’ex del Grande Fratello e vita privata

Al centro dell’operazione antimafia che ha portato all’arresto di una novantina di persone a Palermo è finito anche Daniele Santoianni, noto alle cronache per aver partecipato al Grande Fratello.

Daniele Santoianni: arrestato l’ex Gf

L’antimafia palermitana ha condotto l’arresto di 91 persone nel quadro di un blitz volto a colpire le famiglie dei quartieri di Arenella e Acquasanta. In manette è finito anche Daniele Santoianni che ormai 9 anni fa era finito sotto la luce dei riflettori per aver partecipato alla decima edizione del Grande Fratello. Nato a Termoli, in provincia di Campobasso, nel 1981, Santoianni non nascondeva di aver attraversato diversi momenti difficili dal punto di vista professionale, faceva il broker per un istituto bancario colpito duramente dalla crisi, al momento di partecipare al reality. D’altra parte, stando a quanto affermato da lui stesso, anche dopo l’esperienza di ben 56 giorni nella “casa”, i problemi economici erano proseguiti.

Prestanome di Cosa Nostra?

Come si diceva, a seguito dell’ultima operazione antimafia di Palermo, sono scattate le manette anche per Daniele Santoianni: i magistrati isolani gli hanno imposto gli arresti domiciliari accusandolo di essere di fatto un “prestanome” di Cosa Nostra. Nello specifico, Santoianni risulta essere il rappresentante legale della Mok Caffè Srl, una società che commercializza caffè tra Milano e Palermo: quest’ultima però, stando ai riscontri degli inquirenti, sarebbe in realtà un’attività della famiglia dell’Acquasanta. Infatti, l’operazione ha preso il via proprio a partire dagli affari del clan Fontana: gli eredi della storica famiglia della zona litoranea del capoluogo siciliano – fedelissima alleata dei corleonesi – da tempo si dedicavano al business della torrefazione nelle regioni del Nord e, particolarmente, in Lombardia. Ecco, il “tenebroso”, come viene definito, Daniele Santoianni sarebbe un ingranaggio dell’esteso meccanismo di riciclaggio messo in campo dalla famiglia Fontana.

