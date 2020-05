Condividi su

Conto corrente online: classifica risparmio maggio 2020, i segreti

Conto corrente online: qual è il migliore di maggio 2020? Ecco di seguito una panoramica di alcune delle migliori offerte proposte dagli istituti bancari.

Conto corrente online: gli outsider, Widiba e Illimity

Quando si parla di conto corrente online una menzione speciale merita quello di Widiba. Infatti, la banca “virtuale” targata Monte Paschi propone un conto che è possibile aprire senza stampare un solo foglio di carta: la procedura, insomma, si svolge completamente attraverso il sito, compreso l’invio del contratto, tra l’altro, si svolge in pochissimo tempo. Inoltre, a parte la compatibilità con i dispositivi di pagamento di Apple e Google, l’app di Widiba si può utilizzare anche sull’Apple Watch. A parte la sua anima decisamente “smart”, il conto Widiba non prevede costi se la giacenza viene mantenuta sopra i 5mila euro: non sono previsti allo stesso modo addebiti – a parte le tasse – per bonifici e carta di debito, così come per i prelievi di denaro contante.

Anche Illimity propone un conto corrente ad ottime condizioni se ci si vuole affidare a una banca virtuale. Ne esistono due versioni, la Smart, a canone zero ma con alcune spese per servizi particolari (per esempio i bonifici istantanei) e, la Plus, che è a canone zero solo se vengono rispettati alcuni parametri (bisogna assicurare un certo flusso di entrate e uscite ogni mese) ma che non prevede alcun addebito per i servizi che, invece, si pagano col conto smart. Sia il conto Widiba che il conto Illimity sono molto convenienti guardando ai tassi di rendimento offerti sui vincolo di una parte delle somme versate.

Le certezze: in pole sempre N26

Widiba e Illimity sono solo in un certo senso outsider, ormai molti risparmiatori hanno potuto conoscerli, ma quando si parla di conto corrente online la “star”, ormai da qualche tempo è il conto offerto dai tedeschi di N26. Questi offrono ai propri clienti un conto base a zero spese per carta di debito, pagamenti (in qualsiasi valuta) e prelievi (in euro), oltre a due tipologie di conti a pagamento (9 e 16 euro circa al mese) che però consentono di avere tantissimi sconti su assicurazioni, e-commerce, vacanze ecc.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it