La crescente popolarità delle carte prepagate spiegata. Quali sono i vantaggi in particolare per i giovani e coloro che sono più digitali

Due fenomeni, tra loro incrociati, si stanno affermando da anni, e proseguiranno a dispetto di ogni recessione e pandemia. La crescente importanza degli acquisti digitali, sia di prodotti che poi saranno spediti a domicilio, sia di servizi fruibili direttamente online, e la sempre maggiore importanza di questi acquisti in particolare tra i giovani, tra cui i nativi digitali sono una percentuale ormai preponderante.

Il problema degli ultimi anni è però che i millennial e la generazione Z sono decisamente più povere di quelle che le hanno precedute, hanno un bassissimo tasso di risparmio, anche quando hanno un lavoro stabili, e questo non succede spesso, e un potere d’acquisto limitato.

Come conciliare queste tendenze?

Un contributo decisivo lo stanno dando le carte prepagate, complice il fatto che i giovani sono anche quelli più propensi ad abbandonare il contante e a fidarsi della tecnologia.

I vantaggi delle carte pre-pagate

Si tratta di carte che sostituiscono di fatto un conto in banca e una carta di credito classica. A differenza di questi ultimi hanno alcuni vantaggi essenziali.

Sono quasi sempre gratis, tranne che in qualche versione premium e per i costi di emissione in alcuni casi. Questo rappresenta una importante differenza rispetto alle carte di credito e ai conti correnti classici. Che sostituiscono.

Non è un infatti necessario aprire un conto tradizionale, viene rilasciato un codice IBAN legato alla carta pre-pagata che si può utilizzare per esempio per farsi caricare lo stipendio.

La carta può essere fisica, legata per esempio a VISA o Mastercard o o anche solo virtuale, utilizzabile online o nei circuiti ormai disponibili per i pagamenti via mobile (come Apple Pay).

Si può decidere quanto caricare e lasciare sul conto, quindi anche cifre limitate se si ha da parte un altro conto corrente più tradizionale, per non subire grosse perdite in caso di furto.

È subito visibile quanto si spende, senza attendere anche un mese per l’addebito e senza i problemi degli interessi e delle rate come in alcune carte di debito (molto usate negli USA per esempio).

Per chi non ha bisogno di mutui o deposito titoli

La velocità degli accrediti e degli addebiti è appunto istantanea e si può ritirare contante usando le carte prepagate come un bancomat in moltissimi istituti, spesso anche in diverse valute.

Si tratta di opzioni in particolare utili a quei giovani che non hanno (ancora) esigenze di chiedere mutui o di avere un deposito titoli, o di fare grandi spese, ma che si limitano ad acquisti che non superano il costo di un viaggio aereo per esempio.

Sostanzialmente le carte pre-pagate rischiano di sostituire per moltissimi le banche, è per questo che queste ultime stanno capendo che è meglio cavalcare il fenomeno e allearsi offrendo alla clientela più digitale propri prodotti in questo mercato per non essere spazzate via.

