Sondaggi elettorali Index: fase 2, 52,% boccia l’operato del governo

La fase 2 preparata dal governo scontenta buona parte degli italiani. A sostenerlo sono i sondaggi elettorali Index Research per Piazza Pulita realizzati il 14 maggio. Il 52,5% boccia l’esecutivo per come ha gestito la ripartenza del Paese. I giudizi favorevoli sono il 38,4% mentre l’8,1% si astiene dal commentare. Eppure le polemiche sulle misure adottate per la fase 2 non scalfiscono la fiducia nel premier Conte che sale questa settimana di un punto al 41%. Staccati gli altri leader politici: Giorgia Meloni è al 34%, Matteo Salvini è al 29% in calo di un punto. Ancora più sotto Nicola Zingaretti (24%), Carlo Calenda (18%), Silvio Berlusconi (16%), Luigi Di Maio (15%) e Matteo Renzi (11%).

Fonte: Index

Fonte: Index

Tra le varie polemiche di questi giorni c’è stato il caso mascherine a 50 centesimi, introvabili nelle farmacie a causa di incomprensioni tra il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, e i distributori di famarci. Ieri, dopo alcuni vertici, è stato trovato l’accordo: dalla seconda metà di maggio arriveranno 9 milioni di pezzi che saliranno a venti milioni nel mese di giugno. Secondo i sondaggi elettorali Index, solo il 10,3% degli italiani è riuscito a trovare senza problemi le mascherine a 50 centesimi, il 35,8% non le ha trovate mentre il 49,7% le ha sì trovate ma non a 50 centesimi.

Fonte: Index

In settimana Inail e Iss hanno presentato le linee guida da osservare per la riapertura di ristoranti e stabilimenti balneari. Protoccoli definiti insostenibili e inapplicabili da parte delle associazione delle imprese. Al fianco di ristoratori ed esercenti balneari si schiera il 41,6% degli italiani mentre il 50,5% considera giuste le regole previste per ristoranti e turismo.

Fonte: Index

I sondaggi elettorali Index hanno chiesto agli italiani una previsione su quando si tornerà alla vita di prima. La maggioranza (55,6%) si fa poche illusioni: si tornerà ad un’esistenza normale solo tra un anno, quando forse verrà trovato un vaccino per il Covid-19. Il 28,4% spera prima di Natale, il 5,6% già questa estate. C’è anche un 4,2% di pessimisti cronici secondo cui non si tornerà mai più a come si viveva prima della pandemia.

Fonte: Index

Sondaggi elettorali Index: calano Lega e Iv

Le intenzioni di voto registrate da Index certificano il momento negativo vissuto dalla Lega in questo periodo di emergenza: il Carroccio perde lo 0,3% attestandosi al 25,8%. Il Partito Democratico non ne approfitta e rimane stabile al 21,6%. Crescono dello 0,4% sia Movimento 5 Stelle (15,3%) che Fratelli d’Italia (14,1%). Piccola crescita anche per Forza Italia al 6,7%. La Sinistra sorpassa Italia Viva ancora in sofferenza (3,4% contro 3,2%). Pochi movimenti tra gli alti partiti: Verdi e +Europa sono sondati entrambi al 2%, Cambiamo di Toti è all’1,1%. La quota di indecisi e non voto è data al 40,6%.

Fonte: Index

Fonte: Index

Fonte: Index

Sondaggi elettorali Index: nota metodologica

In attesa di diffusione.

