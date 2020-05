Condividi su

Sondaggi elettorali Tp: cala la fiducia nel premier Conte

Solo un quarto degli italiani si dice favorevole alla regolarizzazione di tutti gli immigrati irregolari. Il 42,9% si schiera contro la regolarizzazione perché rappresenterebbe un incentivo all’arrivo di immigrati clandestini. C’è anche una quota di persone che è favorevole alla regolarizzazione ma non per tutti: per il 21,3% andrebbe regolarizzato solo chi sta già lavorando mentre per l’8,6% solo chi sta lavorando nell’agricoltura o come colf e badanti. È questo uno dei dati principali rilevati dall’ultimo sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 13 e il 14 maggio.

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi elettorali Tp: Silvia Romano, è giusto pagare il riscatto per un rapimento?

Domenica scorsa è rientrata in Italia, Silvia Romano, la volontaria di 25 anni liberata dopo essere stata prigioniera per un anno e mezzo di un gruppo islamista somalo. Commentando la liberazione della volontaria, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, non ha escluso il pagamento di un riscatto. A questo proposito, Termometro Politico ha domandato: “Secondo lei è stato giusto pagare un riscatto per un rapimento?”. Il 46% risponde no, in quanto sarebbe un incentivo ad altri rapimenti. Di diverso avviso il 38,9% secondo cui pagare il riscatto è giusto perché la liberazione del prigioniero ha la priorità assoluta. Il 10% considera giusto il pagamento del riscatto solo se vi fosse un accertato pericolo di morte.

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi elettorali Tp: la fiducia degli italiani nel premier Conte

Intanto continua a scendere la fiducia degli italiani nel premier Conte. Secondo Termometro Politico, la somma di coloro che hanno molta o abbastanza fiducia nel capo del governo è inferiore a quella di coloro che invece dicono di averne poca o per nulla: il 41,9% contro il 57,2%.

Fonte: Termometro Politico

Come ogni settimana, Termometro Politico ha chiesto agli italiani se sarebbero d’accordo nell’uscire dall’euro e dall’Ue. Rispetto ad una settimana fa, diminuisce la quota di chi vuole uscire da entrambi (dal 38,6% al 37%) mentre aumenta il numero chi preferisce restare nell’Ue e nell’euro (dal 42,9% al 45,2%).

Fonte: Termometro Politico

Sul fronte delle intenzioni di voto, Termometro Politico registra una leggerissima flessione per la Lega che rimane comunque la prima forza politica del Paese con il 29,4% dei consensi. Crescono sia Partito Democratico che Movimento 5 Stelle, rispettivamente al 21,6% e al 15%. Bene anche Fratelli d’Italia e Forza Italia: i primi passano dal 14% al 14,3% i secondi dal 6% al 6,2%. Italia viva stampa un netto 3%. Sotto la soglia di sbarramento ci sono La Sinistra (2,7%), Azione (2,2%), +Europa (1,5%), Verdi (1,1%), Partito Comunista (1%) e altri partiti (2,2%).

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi elettorali Tp: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo CAWI, 3300 interviste raccolte tra il 13 e il 14 maggio 2020.

