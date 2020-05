Giocare online, cosa cambia tra i siti legali e quelli illegali in rete, come distinguerli, quali sono gli indizi e il ruolo dell’AAMS

Condividi su

Giocare online in sicurezza, tutto ciò che c’è da sapere

In questi ultimi anni è sempre più diffusa ed addirittura naturale la possibilità di giocare su piattaforme online: questa usanza, che fino a poco tempo fa poteva solo essere immaginata, in molti casi è addirittura divenuta parte integrante della quotidianità. Con la digitalizzazione globale e la creazione di un legame sempre più stretto con la tecnologia, anche il settore del gaming si è progressivamente spostato sul virtuale.

Purtroppo però, di pari passo con questo incredibile processo si sono moltiplicati anche i furti online, tentati ed anche riusciti: è chiaro come sul web sia forse ancora più semplice riuscire ad indurre in inganno gli utenti.

Proprio per questo motivo prima di giocare online dovremmo sempre informarci al massimo delle nostre possibilità sulla sicurezza. Come argomento generale, e rapportata al sito a cui ci stiamo approcciando. Vediamo quali sono gli elementi principali che dovremmo davvero conoscere.

Il gioco online è controllato: AAMS

Il presupposto fondamentale, di utilità assoluta, è avere la consapevolezza che in Italia in gioco online viene controllato e regolamentato da un organo apposito: l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Questo ente fa parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato e si occupa proprio di analizzare tutti quei siti di casinò online che aspirano ad essere regolarizzati: in sostanza, ad essere riconosciuti come legali.

Dopo una attenta valutazione, l’organo decide se regolarizzarli effettivamente oppure no: nel caso in cui la risposta sia positiva, ecco che alla piattaforma in questione vengono rilasciati due simboli molto importanti. Da una parte il logo AAMS, acronimo dell’organo citato, e dall’altra il numero di licenza specifico: entrambi questi elementi verranno esposti in bella vista sulla homepage del sito.

Per comprendere quindi se il sito di scommesse online a cui ci stiamo approcciando è legale, e ci può nel concreto garantire una sessione di gioco protetto, sarà fondamentale cominciare ad indagare in questa direzione: se questi due simboli sono presenti, allora questo è già un indizio di vitale importanza.

Ovviamente solo i siti che operano nella legalità ci possono garantire di giocare online in sicurezza, e la verifica di questo aspetto è determinante per quelle che sono le stesse modalità e funzionalità alla base del gioco online: una volta prescelta la piattaforma da utilizzare, dovremo inserire al suo interno i nostri dati sensibili e protetti. Ecco perché è così determinante che questa sia legale e sicura.

Cos’altro c’è da sapere

Gli indizi però non finiscono qui, per quel che riguarda la legalità di un determinato sito. Non dobbiamo farci ingannare da annunci di bonus scommesse estremamente allettanti prima di aver verificato che a tutti gli effetti il sito sia sicuro al 100%. Come poterlo fare, al di là dei due indizi principali che abbiamo già citato?

Esistono ulteriori elementi che possono esserci di grande aiuto. In primo luogo potremo controllare facilmente l’estensione del casinò online che stiamo visitando: essendo questo abilitato e riconosciuto per operare in Italia, il suo link dovrà giocoforza terminare con l’estensione “.it” e con nessun’altra. Ma non solo: i siti legali sono infatti ricchi di richiami al gioco responsabile, come loghi e scritte, che non sono invece presenti all’interno dei siti illeciti.

Da valutare è anche la presenza, piuttosto frequente e comunque posizionata in modo da essere ben visibile e riconoscibile, dei link che rimandano ai servizi di assistenza: nel caso in cui un utente dovesse avere qualche dubbio o fronteggiare eventuali problematiche di ogni tipo, ecco che il numero verde apposito per essere aiutato dovrebbe essere rintracciabile in modo molto semplice ed immediato. Anche questo aspetto non è assolutamente presente, ovviamente, nei siti che non operano nella legalità.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it