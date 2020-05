The CW ha deciso di dare l’ok per il rinnovo della terza stagione di una serie tv che unisce l’elemento drama allo sport: stiamo parlando di All American

All American 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

The CW ha deciso di dare l’ok per il rinnovo della terza stagione di una serie tv che unisce l’elemento drama allo sport: stiamo parlando di All American. Lo show nasce da un’idea di April Blair e si ispira alla vita dell’ex giocatore di football americano Spencer Paysinger. Per quanto riguarda il totale degli episodi che andranno a comporre il nuovo ciclo non ci sono ancora notizie ufficiali; considerando quanto accaduto per le precedenti stagioni è probabile che le puntate raggiungeranno il numero 13 per poi, forse, passare a 16 in corso d’opera. A occuparsi della distribuzione in Italia sarà quasi certamente Sky, che ha già mandato in onda i primi due capitoli della serie tv.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama, per poi dare un’occhiata ai nomi degli attori che vanno a comporre il cast di All American.

All American 3: la trama

Dal momento che il rinnovo è stato da poco annunciato, non esistono anticipazioni su ciò che andrà a caratterizzare la terza stagione di All American, ma, considerando che lo show è liberamente ispirato alla vita di Spencer Paysinger, il materiale non manca e il pubblico potrà ancora conoscere gli eventi della vita del giocatore col medesimo entusiasmo. Qualcosa possiamo ipotizzare prendendo in considerazione il secondo capitolo: per proteggere la propria squadra, il coach Billy ha deciso di dimettersi nonostante Asher abbia confessato di aver preso gli steroidi di sua iniziativa. Contemporaneamente il liceo di Crenshaw rischia di chiudere e Spencer e i suoi amici fanno tutto il possibile per evitare che ciò avvenga. Grazie a un’escamotage, Spencer riesce nel suo intento decidendo di trasferirsi di nuovo nel quartiere per giocare con la squadra del liceo, proponendo a Billy di essere il coach dei Crenshaw Chargers; tutto sembra andare nel verso giusto, finché la futura stella avverte dei problemi al braccio. La trama della terza stagione dello show riprenderà probabilmente da questo punto.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di All American e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Daniel Ezra veste i panni di Spencer James; Taye Diggs nel ruolo di Billy Baker; Samantha Logan è Olivia Baker; Bre–Z interpreta Tiana “Coop” Cooper; Greta Onieogou veste i panni di Layla Keating; Monet Mazur nel ruolo di Laura Fine-Baker; Michael Evans Behling è Jordan Baker; Cody Christian interpreta Asher; Karimah Westbrook veste i panni di Grace James; Jalyn Hall nel ruolo di Dillon James.

