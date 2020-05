Condividi su

Concorsi ministero giustizia 2020: bandi per 3250 posti in arrivo. I requisiti

Il Ministero della Giustizia ha fatto sapere che a breve saranno disponibili nuovi bandi di concorso per un reclutamento complessivo di 3.250 persone. Il Decreto Rilancio ha infatti consentito al Ministero di avviare nuove procedure di concorso e quindi in dirittura d’arrivo dovrebbero esserci ben 3 bandi. Andiamo a vedere in cosa consistono e come sono ripartiti i posti richiesti.

Concorsi ministero Giustizia 2020: i posti richiesti dai bandi

Il primo dei 3 bandi di concorso indetti dal Ministero della Giustizia è quello più corposo, riservato a 2.700 posti in Area II del personale dell’amministrazione giudiziaria, quindi per cancellieri in Area II/F3. Passando al secondo bando, troviamo la ricerca di 400 posti nel ruolo di direttore amministrativo per l’amministrazione giudiziaria Area III/F3. Infine arriviamo al terzo e ultimo bando, quello meno corposo, che prevede il reclutamento di 150 figure amministrative Area III/F1 da locare nelle città di Torino, Bologna, Venezia, Milano e Brescia.

Concorsi ministero Giustizia 2020: 3 bandi in arrivo

I 3 bandi devono uscire entro 3 mesi dalla pubblicazione del Decreto, quindi entro 90 giorni, ovvero entro il mese di agosto. I candidati dovranno presentare la domanda: se superiori a un certo numero, dovranno affrontare una prova preselettiva, che poi porterà direttamente a un colloquio orale.

I requisiti richiesti

In attesa della pubblicazione dei bandi e quindi di saperne di più sulle varie modalità, andiamo a curiosare sui requisiti richiesti per partecipare al concorso e candidarsi a una posizione nel Ministero della Giustizia. Il titolo di studio richiesto è la laurea in Giurisprudenza, ma non per il bando da 2.700 posti, per il quale dovrebbe essere richiesto il diploma di scuola superiore. Tra gli altri requisiti previsti dovrebbe essere richiesto un preciso quantitativo di anni di servizio nell’amministrazione giudiziaria o nella copertura di un ruolo di ricercatore o docente specializzato in materie giuridiche. Per una panoramica più dettagliata sui requisiti richiesti dai singoli 3 bandi di concorso, non ci resta che attendere la loro pubblicazione.

