Decreto rilancio in Gazzetta Ufficiale: ecco il testo integrale

Dopo alcuni ritardi il Decreto Rilancio è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il che significa che tutte le misure contenute nel pacchetto rilancio sono entrate in vigore e così le relative tempistiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti firmato il Decreto, che poi è stato bollinato e approvato in Consiglio dei Ministri, per poi passare direttamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pubblicazione avvenuta nella serata del 19 maggio.

Decreto Rilancio 2020 in Gazzetta Ufficiale: i numeri

Il testo completo del decreto si compone di 266 articoli ripartiti su 200 pagine ed è consultabile online sul sito della Gazzetta Ufficiale, che a volte però, almeno al momento in cui scriviamo, non fornisce risposta (forse visti i troppi accessi). Le risorse investite in quella che il governo l’ha definita come due manovre ammontano a più di 55 miliardi di euro. Nel maxi-pacchetto di misure sono previsti interventi in favore di lavoratori autonomi e imprese, lavoratori dipendenti e famiglie, più altri bonus che serviranno per rilanciare alcuni settori dell’economia fortemente penalizzati dallo stop dovuto al Covid-19.

Decreto Rilancio 2020: le misure, in sintesi

Le misure contenute nel Decreto Rilancio entrano in vigore quando l’Italia è ormai nel pieno della fase 2, ovvero nel periodo delle riaperture (anche se diverse attività hanno deciso di aprire più tardi e non tutti, purtroppo, potranno tornare a lavoro). Le misure principali contenute nel DL riguardano, come abbiamo detto, i lavoratori: per loro spuntano interventi importanti, come il bonus 600 euro (salirà a 1000 euro il prossimo mese, ma non per tutti), l’estensione di ulteriori 9 settimane della cassa integrazione, i finanziamenti a fondo perduto per le aziende, il bonus baby sitter, il bonus vacanze, il reddito di emergenza, l’ecobonus al 110% (anche per le seconde case, ma solo nel rispetto di alcuni requisiti).

Il testo integrale in Gazzetta Ufficiale dalla serata del 19 maggio 2020

Per leggere e consultare il testo integrale del Decreto Rilancio, vi rimandiamo a questo link, che porta direttamente alla Gazzetta Ufficiale.

