The Umbrella Academy 2: trama, cast e quando esce la serie tv su Netflix

Il 31 luglio 2020 il catalogo di Netflix si arricchirà con la seconda stagione molto attesa tra i fan: stiamo parlando di The Umbrella Academy. Lo show prende ispirazione dall’omonimo fumetto di Gerard Way (il noto front-man dei My Chemical Romance) ed è pronto a debuttare col suo secondo capitolo. La serie appartiene al genere supereroistico e il prossimo ciclo di episodi si comporrà di 10 puntate (stesso format della stagione precedente) con la durata di 45 minuti circa ognuna.

L’appuntamento per i fan è dunque fissato al 31 luglio sulla piattaforma di Netflix.

Ricordiamo inoltre che al momento il colosso streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito mediante il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti nel catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast della seconda stagione di The Umbrella Academy abbiamo la possibilità di prendere visione del trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

The Umbrella Academy Season 2 | Official Date Announce | Netflix

The Umbrella Academy: la trama

Al momento non ci sono molte informazioni per quanto concerne la trama della seconda stagione dello show; qualcosa possiamo intuire sulla base di quanto accaduto nel capitolo precedente: i nostri eroi dovranno ancora una volta salvare il mondo. Come abbiamo compreso nel finale Vanya è colei che scatenerà l’Apocalisse; numero 5 è arrivato giusto in tempo per salvare il gruppo trasportandolo in un’altra dimensione temporale. Vanya è ancora svenuta dopo aver causato l’abbattimento della luna sul pianeta e l’obbiettivo dei fratelli sarà quello di evitare che la ragazza perda di nuovo il controllo, facendole ritrovare il sostegno della famiglia. Allo stesso tempo dovranno combattere contro l’Organizzazione che cercherà sempre di trovare il modo per attuare l’apocalisse.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Umbrella Academy 2 e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Colm Feore veste i panni di Sir Reginald Hargreeves/Monocolo; Tom Hopper nel ruolo di Luther/Numero 1/ Spaceboy; David Castañeda è Diego/ Numero 2/Kraken; Emmy Raver–Lampman interpreta Allison/Numero 3/Voce; Robert Sheehan veste i panni di Klaus/Numero 4/Medium; Aidan Gallagher nel ruolo di Il Ragazzo/Numero 5; Justin H. Min è Ben/Numero 6/Horror; Ellen Page interpreta Vanya/Numero 7/ Violino Bianco.

