What We do in the Shadows: trama, cast e quando esce la serie tv

Il 15 aprile 2020 ha debuttato su FX la nuova stagione di una serie tv: stiamo parlando di What we do in the Shadows. Lo show miscela il genere comedy con quello horror, esplorando il mondo dei vampiri. La serie nasce da un’idea di Jemaine Clement e Taika Waititi; la sua particolarità riguarda il format: infatti, il titolo è girato come un falso documentario. Nick Grad, a proposito della seconda stagione della serie tv ha voluto esprimere il suo entusiasmo a proposito del progetto; di seguito le sue parole ufficiali:

“Jemaine Clement, Taika Waititi e Paul Simms hanno più che soddisfatto le aspettative dei fan del titolo, adattandolo per la TV e costruendo una base composta da vecchi e nuovi appassionati. Vogliamo inoltre ringraziare il team creativo, compresi Scott Rudin, Garrett Basch e Eli Bush e gli incredibili cast e crew per aver realizzato una serie così originale e divertente. Non vediamo l’ora di lavorare ancora con loro sulla seconda stagione.“

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast dello show abbiamo la possibilità di dare un’occhiata al trailer della nuova stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

What We Do in the Shadows 2: la trama

La trama dello show ruota intorno a quattro vampiri che abitano a Staten Island. La loro principale difficoltà sta nell’adattarsi ai problemi della vita quotidiana, come pagare l’affitto, trovare un lavoro, darsi da fare con la casa. Gli eventi prendono una piega inaspettata quando una troupe televisiva decide di seguire la loro quotidianità. La seconda stagione partirà da una clamorosa scoperta: Guillermo, che da sempre ha il sogno di diventare un vampiro, scopre di essere in realtà un discendente di Van Helsing rendendosi conto che il suo destino è proprio quello di sterminare le creature immortali.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali dello show e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Kayvan Novak veste i panni di Nandor; Matt Berry nel ruolo di Laszlo Cravensworth; Natasia Demetriou è Nadja; Harvey Guillén interpreta Guillermo; Mark Proksch veste i panni di Colin Robinson.

