Coronavirus ultime notizie: non buone le nuove che arrivano dai dati del 27 maggio diffusi dalla Protezione Civile. Leggero aumento per i contagi.

Coronavirus ultime notizie: dati 27 maggio, contagi in leggero aumento

Coronavirus ultime notizie: non arrivano buone notizie dai dati diffusi dalla Protezione Civile nel pomeriggio di mercoledì 27 marzo 2020. Non sono buone perché, nonostante non ci siano numeri ancora allarmanti, ieri era il primo dei tre giorni di valutazione dei dati per capire cosa sarà possibile fare a partire dal 3 giugno, in particolare a proposito degli spostamenti tra una regione e l’altra. Nei giorni precedenti il numero dei morti era sceso a due cifre, ma ieri è purtroppo risalito a tre cifre. Anche se il dato che più preoccupa è il numero dei casi positivi e specialmente la Regione dove si registra la maggioranza dei casi, ovvero la Lombardia.

Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 27 maggio

Perché se è vero che a fronte di un incremento dei guariti continua la riduzione dei casi attualmente positivi (50.966 persone), è altrettanto vero che in 24 ore si sono registrate 584 persone positive in più, ovvero 187 casi in più rispetto al giorno prima, sebbene siano stati effettuati più tamponi rispetto ai giorni scorsi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 7.729, e diminuiscono rispetto ai 7.917 di ieri, mentre i pazienti ricoverati nelle terapie intensive si riducono di 16 unità, passando da 521 a 505. Si riduce anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, che passa da 44.504 a 42.732.

I nuovi casi registrati negli ultimi giorni

Si teme l’effetto del post-18 maggio, giorno in cui si è consentita la riapertura di molte attività commerciali. La preoccupazione c’è anche in virtù della valutazione che il governo farà in base ai dati di questi ultimi 3 giorni prima del weekend: ci sarà un’apertura dei confini generalizzata o scaglionata? Ci saranno delle regioni che non riapriranno? Attualmente la Lombardia vanta un quarto dei casi positivi totali in tutta Italia.

Nella provincia di Milano i positivi al coronavirus sono 68 in più del giorno prima (contro i +38 del giorno precedente) arrivando a un totale di 22.832. A Milano si sono registrati 41 casi in più di ieri (contro i +14 del giorno prima), per un totale di 9.679.

Coronavirus ultime notizie: casi attualmente positivi ripartiti per regione

Ecco il numero di persone attualmente positive al coronavirus distribuite per regione:

Lombardia : 24.037 casi;

: 24.037 casi; Piemonte : 6.464;

: 6.464; Emilia Romagna : 3.998;

: 3.998; Lazio : 3.488;

: 3.488; Veneto : 2.287;

: 2.287; Puglia : 1.513;

: 1.513; Toscana : 1.460;

: 1.460; Liguria : 1.269;

: 1.269; Marche : 14.50;

: 14.50; Sicilia : 1.318;

: 1.318; Campania : 11.46;

: 11.46; Abruzzo : 866;

: 866; Trento : 477;

: 477; Friuli Venezia Giulia : 356;

: 356; Calabria : 190;

: 190; Sardegna : 215;

: 215; Bolzano : 171;

: 171; Molise : 166;

: 166; Umbria : 32;

: 32; Basilicata : 36;

: 36; Valle d’Aosta: 27.

