Bollo auto 2020: esenzione pagamento con più di 10 anni, ecco dove

Ci sono importanti novità sul fronte del bollo auto 2020, anche se a livello regionale. Infatti il bollo auto è un’imposta regionale e solo le regioni possono decidere sulla sua applicazione. A causa dell’emergenza sanitaria, molte giunte hanno deciso per uno slittamento dei termini di versamento dell’imposta di qualche mese, proroga molto utile per chi era tenuto a pagare la tassa nei mesi di marzo e aprile. La Regione Sicilia, però, ha deciso di fare qualcosa in più, ovvero permettere alle persone che hanno più bisogno di non pagare la tassa, ma solo a determinate condizioni, e tra queste spicca il caso in cui il veicolo di loro proprietà su cui va pagato il bollo abbia più di 10 anni.

Bollo auto 2020: casi di esonero in Sicilia

La novità deriva dalla legge finanziaria regionale approvata e pubblicata per il 2020 dalla Regione Sicilia. L’agevolazione riguarda tutti i residenti in Sicilia, regione nella quale peraltro il pagamento del bollo auto è slittato al 30 novembre a differenza della scadenza di fine giugno/luglio stabilita in altri territori, a patto che abbiano un Isee inferiore a 15.000 euro e un’auto di proprietà con potenza fino a 53 kW. Sarà sufficiente soddisfare questi due requisiti per non pagare il bollo auto 2020. Un’altra condizione che esonera dal pagamento dell’imposta, come anticipato, è quella di avere un veicolo di proprietà che abbia più di 10 anni, ovvero che sia stato immatricolato entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

Esonerati dal pagamento dell’imposta anche le associazioni di volontariato e protezione civile iscritte negli elenchi regionali, che non dovranno perciò pagare l’imposta sui veicoli di loro proprietà.

Esonero pagamento bollo 2020 in Sicilia: riepilogo condizioni

Andiamo a elencare più schematicamente tutti i casi di esonero dal pagamento del bollo auto 2020 previsti nella Regione Sicilia.

Isee inferiore a 15.000 euro e auto con potenza non superiore a 53 kW;

Auto di proprietà immatricolata entro il 31 dicembre 2010;

Veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato e volontariato di protezione civile.

