Il 27 maggio 2020 ha debuttato su Sky Atlantic una nuova serie tv appartenente al genere drammatico: stiamo parlando di Looking For Alaska

Condividi su

Looking For Alaska: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 27 maggio 2020 ha debuttato su Sky Atlantic una nuova serie tv appartenente al genere drammatico: stiamo parlando di Looking For Alaska. Lo show si ispira all’omonimo romanzo nato dalla penna di John Green e la prima stagione si compone di un totale di 8 episodi dalla durata variabile tra i 40 e i 55 minuti. John Green ha espresso il suo parere a proposito del progetto, annunciando che molto probabilmente si distanzierà leggermente dal romanzo; ecco il suo commento ufficiale:

“Mi preoccupo mai che un adattamento vada contro quello che cercavo di raccontare? Sì, certo. In questo caso è particolarmente complicato perché ho provato a scrivere del modo in cui la romanticizzazione di Miles verso Alaska ha terribili effetti devastanti. Volevo raccontare del pericolo dell’idealizzazione della persona che dici di amare, ma si potrebbe cadere, invece, nella storia del ragazzo che impara delle lezioni di vita dall’enigmatica ragazza. Non so se lo show riuscirà in questo, non so nemmeno se il libro ci è riuscito.“

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di Looking For Alaska, abbiamo la possibilità di dare un’occhiata al trailer della serie tv; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Looking for Alaska: Trailer (Official) • A Hulu Original

Watch this video on YouTube

Space Force: trama, cast, anticipazioni serie tv netflix. Quando esce

Looking for Alaska: la trama

La trama ruota intorno la figura di Myles Halter, un ragazzo che ha sempre vissuto nella tranquillità delle mura di casa sua, senza mai essere colpito da eventi particolari; la sua quotidiana viene stravolta quando fa la conoscenza di una ragazza, Alaska Young, la quale risulta essere un po’ il suo opposto. In particolare, Alaska è una ragazza brillante, vivace e piena di energie; ha anche una serie di problemi che la portano ad avere un carattere autodistruttivo. Tra i due nasce una bellissima storia di amore che culmina nella morte improvvisa di Alaska. Myles, insieme ad altri ragazzi, cercherà di capire cosa è accaduto in realtà.

Dirty John 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il cast della serie tv:

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Looking For Alaska e quali personaggi interpretano all’interno dello show. Charlie Plummer veste i panni di Miles Halter; Kristine Froseth è Alaska Young; Denny Love nel ruolo di Chip Martin, “Il Colonnello”; Jay Lee interpreta Takumi; Landry Bender veste i panni di Sara; Sofia Vassilieva è Lara; Uriah Shelton nel ruolo di Longwell; Jordan Connor interpreta Kevin; Timothy Simons veste i panni del signor Starnes, “L’Aquila”; Ron Cephas Jones è il dottor Hyde; Rachel Matthews nel ruolo di Fiona; Henry Zaga interpreta Jake.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it