Condividi su

Multe limite contanti 2020: chi prende la multa e quando ci sono le sanzioni

Nuovo limite contanti previsto a partire dal 1° luglio 2020: la soglia di utilizzo dei soldi in contanti scenderà dagli attuali 3.000 euro a 2.000 euro e chi trasgredirà le nuove regole andrà incontro a importanti sanzioni sotto l’aspetto economico. Non vi sarà alcun limite al possesso di denaro in contanti (magari in casa), ma solo al suo utilizzo, quindi i limiti si riferiscono a pagamenti e transazioni. La soglia scenderà ulteriormente (a 1.000 euro), ma solo a partire dal 1° gennaio 2022. L’obiettivo è quello di limitare la circolazione del denaro contante e dunque le attività illecite, contrastare l’evasione fiscale favorendo i pagamenti digitali e quindi tracciabili.

Multe limite contanti 2020: importo sanzioni

Le multe colpiranno sia chi paga in contanti oltre la nuova soglia, sia chi riceve i soldi: le sanzioni pecuniarie partiranno da una base di 3.000 euro e potranno arrivare fino a 50 mila euro, mentre per i professionisti le multe saranno ancora più salate, partendo da 2.000 euro e arrivando fino a 50.000 euro per i pagamenti in contanti che non superano il limite dei 250 mila euro. Per i contanti oltre i 250 mila euro, invece le sanzioni partiranno da 15.000 euro e arriveranno fino a 250 mila euro.

Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2020 (salvo ulteriori proroghe, tuttavia oggi non all’orizzonte). Pagare in contanti oltre la nuova soglia, porterà il fisco a effettuare controlli e accertamenti e il contribuente a dover pagare sanzioni che, come abbiamo visto, possono risultare molto pesanti.

Il nuovo limite (2.000 euro) sarà consentito solo fino al 1° gennaio 2022, giorno a partire dal quale la nuova soglia di utilizzo del contante scenderà a 1.000 euro. Il divieto riguarderà il pagamento effettuato in contanti dalla stessa persona nella stessa giornata, ma sarà ancora possibile rateizzare il pagamento in contanti e dunque superare la soglia nel totale del pagamento.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it