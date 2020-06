Condividi su

Sondaggi elettorali Tecnè: fiducia governo torna a livelli pre-lockdown

Pd in difficoltà e Lega stabile. Sono questi i dati principali rilevati dai sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire del 29 maggio. Il Carroccio arresta la caduta e segna un +0,1% che lo porta ad un netto 26%. I dem perdono quasi mezzo punto e calano al 20,3%. Leggera flessione per il Movimento 5 Stelle che scende al 15%, stesso valore riscontrato da Fratelli d’Italia. Piccolo passo in avanti per Forza Italia che si attesta all’8,2%. Sul filo del 3% naviga Italia Viva che, rispetto alla precedente rilevazione, perde lo 0,2%. Sotto la soglia di sbarramento si trovano La Sinistra (2,7%), Azione (2,5%), +Europa (1,8%), Verdi (1,7%) e altri partiti (3,7%). Cala di poco la quota di astenuti e indecisi (42,1%).

Fonte: Tecnè

Da ormai più di un mese la fiducia degli italiani nel governo Conte è in discesa. I sondaggi elettorali Tecnè registrano un’ulteriore flessione, questa volta dell’1,5% al 28,9%. Cresce al contempo la percentuale di persone che non ha fiducia nell’esecutivo giallo rosso (dal 65,6% al 66,7%). Come sottolinea Tecnè “dopo tante settimane sopra il 30% di fiducia, dunque, gli italiani tornano ad avere nei confronti dell’esecutivo lo stesso sentiment registrato prima dell’inizio del lockdown (28,8% il 6 marzo)”

Fonte: Tecnè

Infine, i sondaggi elettorali Tecnè si dedicano agli effetti che il Covid-19 avrà sul bilancio di ogni famiglia italiana. Sei italiani su dieci affermano che a causa dell’emergenza coronavirus entreranno meno soldi in casa. Per un terzo, invece, non ci saranno cambiamenti significativi. A soffrire di più sono i lavoratori autonomi (86%) che prevedono minori entrate rispetto ai lavoratori dipendenti (69%).

Fonte: Tecnè

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, articolato per sesso, età, area geografica

Estensione territoriale: intero territorio nazionale

Interviste effettuate il 28-29 maggio 2020 con metodo Cati, Cawi

Totale contatti: 4.895 (100%) – rispondenti: 1.000 (20,4%) – rifiuti/sostituzioni: 3.895 (79,6%)

Margine di errore +/-3,1%

Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè srl

Committente: Agenzia DIRE

