Coronavirus ultime notizie: contagi Lombardia in aumento, la situazione

Coronavirus ultime notizie: mai come in questi giorni i numeri che provengono dal bollettino della Protezione Civile sono così importanti, perché vanno a denotare il comportamento del virus a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale. Prendendo il caso di una delle regioni più colpite, la Lombardia, se nella giornata di ieri si è registrato un calo delle vittime (solo 12), non si può certo sorridere di fronte a un aumento dei casi positivi rispetto alle 24 ore precedenti (quando erano stati 50): sono stati riscontrati infatti 187 nuovi contagi, con un incremento inevitabile del rapporto tra positivi riscontrati e tamponi effettuati (2,2% contro l’1,4% del giorno prima). Il totale dei positivi in Lombardia dall’inizio dell’epidemia ha raggiunto quota 89.205 unità.

Coronavirus ultime notizie: il bollettino in Lombardia aggiornato al 2 giugno

Buone notizie dagli ospedali, con un calo (seppur lievissimo, -1) dei ricoveri in terapia intensiva, che restano 166, e uno più consistente negli altri reparti (-64, 3.021 ricoverati in totale). I casi attualmente positivi in Lombardia sono 20.255, con un calo di 606 persone rispetto alla giornata precedente. Aumentano di 781 unità i dimessi/guariti, per un totale di 52.807. Va tuttavia precisato che ulteriori 1.942 tamponi sono in fase di verifica.

Guardando le province, si è registrato un aumento di casi positivi nella provincia di Milano (+45, per un totale di 23.139), mentre in città sono segnalati 12 casi in più (9.808). +14 casi positivi nella provincia di Bergamo (13.388), mentre sono stati individuati 36 casi positivi in più nella provincia di Brescia. Incremento alto anche nella provincia di Como (+26, 3.880), così come in quella di Pavia (+23, 5.362). Aumenti meno ingenti a Lecco (+6, 2.751), Cremona (+3, 6.464), Mantova (+8, 3.365), Monza Brianza (+7, 5.528), Lodi (+2, 3.476), Sondrio (+4, 1.468) e Varese (+10, 3.632).

Coronavirus ultime notizie: il punto della situazione in Italia

La Lombardia traina l’intero Paese per quanto riguarda il numero dei contagi, che ovviamente è aumentato a livello nazionale. Il numero totale dei casi positivi è di 233.515, con un incremento di 318 casi nelle ultime 24 ore, rispetto ai 178 registrati nella giornata precedente. Zero nuovi contagi in 8 regioni: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna. Diminuiscono le vittime (55, -5) nell’intero Paese, per un totale di 33.530 vittime dall’inizio della pandemia. Zero vittime nella provincia autonoma di Bolzano, così come nelle seguenti 7 regioni: Valle d’Aosta, Marche, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna.

Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (408, -16), così come le persone ricoverate con sintomi (5.916, -183) e le persone ricoverate in isolamento domiciliare (33.569, -7.798). Si riduce generalmente anche il numero dei casi attualmente positivi, per un totale di 39.893, con una diminuzione di 1.474 unità, circa il doppio rispetto alle 24 ore precedenti.

