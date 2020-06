Condividi su

Oggi prepariamo una pasta e ceci con aggiunta di salsiccia, una ricetta facile e gustosa da utilizzare sia per pranzo che per cena.

Ingredienti:

320g di pasta

180g di ceci secchi

1 cucchiaio di salsa di pomodoro

1 spicchio di aglio

2 salsicce medie

Sale fino q.b

Olio evo q.b

Iniziamo a preparare la pasta e ceci con salsiccia. Per prima cosa se utilizzate i ceci secchi ricordatevi di metterli in ammollo 10-12 ore prima in un recipiente con abbondante acqua fredda, poi scolateli e sciacquateli sotto l’acqua fredda. Se, invece, utilizzate i ceci in scatola potete iniziare direttamente con la preparazione. Mettete in una pentola capiente qualche cucchiaio di olio extravergine di oliva, i ceci, un cucchiaio di salsa di pomodoro e fate cuocere per un paio di minuti. Poi salate e coprite con abbondante acqua e lasciate cuocere per circa un’ora a fiamma alta senza coperchio.

Ancora qualche piccolo passaggio e la pasta e ceci con aggiunta di salsiccia sarà pronta.Dopo circa 45 minuti, togliete la salsiccia dal budello quindi sbriciolatela. Mettete a rosolare l’aglio e un ramoscello di rosmarino in una padella capiente, fate cuocere qualche minuti e quando l’aglio sarà dorato, toglietelo, togliete anche il rosmarino. A questo punto mettete la salsiccia e fatela cuocere a fiamma alta per 7-8 minuti mescolando frequentemente. Quando la salsiccia è cotta, abbassate la fiamma, e con l’aiuto di una schiumarola aggiungete i ceci, ormai cotti, in padella insieme alla salsiccia. Mescolate bene e continuate a cuocere a fiamma dolce per qualche minuto i ceci e la salsiccia insieme.

Cuocete la pasta nell’acqua di cottura dei ceci, così da insaporirla. Scolate la pasta, tenendo un po’ di acqua di cottura, e ripassatela in padella insieme al condimento, mescolate bene e all’occorrenza aggiungete l’acqua di cottura.

A questo punto la vostra pasta e ceci con aggiunta di salsiccia sarà pronta per essere servita. Buon appetito e fatemi sapere se vi è piaciuta.