La ricetta di oggi è il rotolo di sfoglia ripieno con melanzane grigliate, pancetta e scamorza. Una ricetta facile e veloce, ma veramente gustosa. Potete usare il rotolo anche per gli aperitivi o le cene con amici, compleanni oppure per gustarlo a cena tutti insieme.

Ingredienti

1 rotolo di sfoglia rotondo o rettangolare

1 melanzana grossa

120g di pancetta arrotolata a fette

100g di scamorza affumicata a fette

1 filo di olio evo

1 pizzico di sale fino

Peperoncino (a seconda dei gusti)

Iniziamo la preparazione del nostro rotolo di sfoglia, con melanzane grigliate, pancetta e scamorza, lavando e tagliando la melanzana finemente con la mandolina. Dopo averla tagliata mettete sul fuoco una piastra o una padella antiaderente e fatela scaldare bene, quando sarà molto calda mettete le fettine di melanzane e grigliatele circa 2 minuti per lato. Una volta grigliata la melanzana, disponetela in un piatto e condite con un filo di olio evo, un pizzico di sale e se gradite del peperoncino macinato.

Mentre aspettate che le melanzane si raffreddino, potete stendere il rotolo di pasta sfoglia su una leccarda, in un piatto o in un contenitore in base a come siete più comodi. Una volta steso il rotolo iniziamo a farcirlo, mi raccomando lasciate sempre i bordi della sfoglia liberi in modo da evitare che gli ingredienti fuoriescano in cottura. A questo punto stendete le melanzane sulla sfoglia, aggiungete la pancetta e la scamorza, poi arrotolate delicatamente e chiudete i bordi. Il rotolo di sfoglia con melanzane grigliate, pancetta e scamorza è pronto per essere infornato.

Cuocete il rotolo nel forno statico, preriscaldato, a 200° per circa 25-30 minuti. Sfornate, fate raffreddare il rotolo di sfoglia ripieno per poterlo tagliare più facilmente e poi è tutto pronto per essere servito e mangiato. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.