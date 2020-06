Condividi su

La signora di Purity Falls: trama, cast e anticipazioni film stasera su Rai 2

Siete in cerca di un thriller intrigante? allora La signora di Purity Falls potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2019, in onda stasera 3 giugno 2020 dalle 21:20 su Rai 2, è stata diretta da Sam Irvin, regista noto al grande pubblico per aver lavorato dietro alla macchina da presa in opere come Il bacio di uno sconosciuto, Elvira’s Haunted Hills, Aliens gone wild, My Santa, The Nurse e Mothers of the Bride.

Il lungometraggio ad alta tensione, prodotto da Stargazer Films USA, Ha potuto contare sulle musiche di Julian Scherle, la fotografia di Nate Spicer mentre la sceneggiatura è stata affidata Jack Bryant e Shane O’Brien. Ma vediamo insieme la sinossi de La signora di Purity Falls!

La signora di Purity Falls: trama e anticipazioni film stasera su Rai 2

La signora di Purity Falls segue le vicende di Nicole, giovane e attraente donna che a causa di un tragico incidente ha perso il marito. La vedova, con la speranza di iniziare una nuova vita, si trasferisce assieme ai suoi due figli Justin e Jason in una tranquilla cittadina.

La piccola famiglia è accolta con affetto dalla gente del posto e ben presto la protagonista stringe un rapporto di amicizia con la ricca vicina di casa Cartney. Quest’ultima poi chiede spesso un aiuto, in cambio di denaro, al figlio di Nicole che, contento di guadagnare un po’ di soldi, accetta ben volentieri di lavorar. Tuttavia la madre del ragazzo intuisce che c’è qualcosa che non va E la situazione si complica ulteriormente quando un adolescente annega in circostanze poco chiare in una piscina.

Il cast del film

In La signora di Purity Falls Olivia d’Albo è Courtney mentre Kristanna Loken è Nicole. Beth Broderick veste i panni di Karen, Gary Weeks quelli di Kyle e Trevor Stines è Jason. Autumn Dial recita la parte di Clara, Sloane Avery quella di Justine e Kendall Ryan Sanders è Benjamin.

Hanno partecipato al film anche Andrew Matthew Welch nel ruolo di Daniel, Abby Glover in quello di Amber e Robert Pralgo è Mr. Wiley. Wren Barnes indossa le vesti di Vivian, Steven A. Miller quelle del coach Miller e Katherien Morgan è Tiffany. Infine in La signora di Purity Falls Claudia Church è Donna, Nicholas David King interpreta il coach King e Jonathan Bouvier è Chad.

