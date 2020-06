Una serie di consigli e prodotti in offerta su Amazon per lui e per lei. Scopriamo tutti i prodotti online in promozione oggi.

Idee regalo per lui e per lei Amazon: offerte e promozioni online oggi

Le offerte di Amazon sono sempre molto variegate, talvolta però si pongono specifici target, rendendo la ricerca delle offerte molto più semplice. Se state pensando ad un regalo da fare a lei o a lui, Amazon ha una serie di prodotti che potrebbero darvi l’idea giusta. Andiamo a scoprire cosa c’è in offerta nella giornata di oggi.

Idee regalo per lui Amazon

Tra le offerte per lui compare un economico pc portatile dalle specifiche interessanti, si tratta del TECLAST F7 Plus, è un notebook 14,1″, 256 GB di spazio tramite SSD, 8 GB di RAM, Intel Celeron N4100, Graphics 600, Windows 10, colore grigio. Questo PC ha un valore di 399,99€ ma è in offerta a 339,53€. Anche la Victure FHD 1080P è in offerta, si tratta di una telecamera per esterni, impermeabile, con sensore di movimento e visione notturna, è compatibile sia con iOs che con Android. Il suo prezzo è di 59,99€ ma si può approfittare di una offerta che la vede a 39,99€. Ideale per la casa è il kit di Sensori Smart porte e finestre di KAMI, si tratta di sensori per il rilevamento sia umano che animale con invio di notifica sul cellulare, si trovano in offerta a 55,99€ anziché 69,99€.

5 smartphone fascia media da acquistare su Amazon. Sconti e Promo

Idee regalo per lei Amazon

Tra le idee regalo per lei c’è uno Zaino porta PC, da lavoro, con presa Usb incorporata. Si tratta del Ventcy, ha una capienza di 24 litri e può trasporare un Pc di 15,6 pollici. Il suo prezzo è di 20,99€ anziché 25,99€. Tra gli articoli per lei c’è una serie di prodotti per la casa e per l’ufficio, uno di questi è il pratico dosatore automatico di sapone Topersun, con sensore a infrarossi. Questo prodotto, scontato, costa 22,99€ anziché 30,99€. Infine c’è Russell Hobbs 26010-56, è uno spremiagrumi a rotazione bidirezionale, 60 W di potenza, in acciaio inox e di colore rosso. Il suo prezzo in sconto è di 29,99€ anziché 39,99€.

Avviso: Termometro Politico ha un’affiliazione su alcuni dei siti linkati in quest pagina.

Questo significa che riceviamo una piccola quota dei ricavi sugli acquisti effettuati.

Questo non comporta alcun aumento del prezzo pagato dall’acquirente.

Francesco Somma