Bonus bici 2020: fondi raddoppiati per il benefit economico per l’acquisto delle biciclette. Ecco a chi spetta e chi può richiederlo.

Bonus bici 2020: raddoppio fondi, ecco quanti lo possono richiedere

C’è stato un incremento dei fondi per il bonus bici 2020: dai 120 milioni originari, infatti, il fondo è incrementato di altri 70 milioni di euro, che si spera di integrare con altri 50 milioni di euro, per raddoppiare le risorse. Il Ministero dell’Ambiente, per voce del ministro Sergio Costa, è infatti intervenuto in un question time giovedì 4 giugno 2020 annunciando un aumento di 70 milioni di euro nel fondo di finanziamento per il bonus bici 2020, soldi che sono stati reperiti grazie al recupero di risorse dai bilanci. La speranza, come anticipato, è quella di reperire ulteriori 50 milioni di euro al momento della conversione del decreto legge.

Bonus bici 2020: fondi aumentati, come funziona

Risorse per il bonus bici 2020 aumentate, ottima notizia per chi ne potrà usufruire, peccato però che manchi ancora il portale dove richiedere il beneficio. Il bonus è richiedibile infatti da tutti i cittadini maggiorenni che vogliono comprare biciclette o monopattini nei centri urbani e non solo (per saperne di più vi invitiamo a cliccare qui), e che avranno perciò diritto a un 60% di rimborso sul prezzo dell’acquisto, per un massimo di 500 euro di spesa. Ci sono due fasi, che si rivolgono a due platee distinte di beneficiari: la prima consiste nel comprare la bicicletta, richiedere la fattura e mantenerla fino a che il portale non sarà disponibile. La seconda è recarsi sul portale scaricare e stampare il voucher di acquisto e recarsi nel negozio di bici. Ovviamente, a oggi, chi ha acquistato una bicicletta è stato chi poteva permettersi di spendere una parte dei propri risparmi (o del proprio stipendio) senza toglierlo da qualche altra voce ugualmente o maggiormente importante.

Bonus bici 2020: portale non ancora online

Come riferisce il direttore settore ciclo Confindustria Ancma Piero Nigrelli, finché il portale non sarà pronto sarà difficile quantificare quante persone richiederanno e otterranno il bonus. “Non sappiamo quante sono le richieste di incentivo e quanto di questo fondo è stato speso e impegnato o utilizzato”, le sue parole riportate dal Corriere. Molti cittadini sono andati nei negozi di bici per acquistare uno dei veicoli consentiti che dà diritto al bonus e tengono da parte la ricevuta in attesa che il sito dedicato sia online: ma quanti sono stati finora veramente i beneficiari? Risposta impossibile, almeno per il momento, da dare.

