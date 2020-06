Condividi su

Pensioni ultime notizie: calendario pagamenti luglio 2020, le date

Pensioni ultime notizie: a giugno 2020 l’emergenza coronavirus ha imposto delle modifiche al calendario dei pagamenti dei trattamenti previdenziali. A luglio 2020, invece, si dovrebbe ritornare alle consuete tempistiche per quanto riguarda l’erogazione degli assegni.

Pensioni ultime notizie: erogazione scaglionata per via del coronavirus

L’emergenza coronavirus ha imposto dei cambiamenti al calendario dei pagamenti anche per il mese di giugno 2020. Come sa chi ritira l’assegno in Posta, il trattamento previdenziale è stato accreditato tra il 26 e il 30 maggio: la dilazione delle erogazioni è stata disposta, come negli scorsi due mesi, per evitare che si creassero assembramenti presso gli uffici postali. I trattamenti previdenziali dovrebbero tornare a essere erogate con le consuete tempistiche per gli assegni di luglio 2020.

Quando verrà accreditata la pensione a luglio 2020

Pensioni ultime notizie – Come si diceva, il formato scaglionato dell’erogazione degli assegni previdenziali a luglio 2020 dovrebbe essere abbandonato in virtù di un miglioramento sensibile della situazione epidemiologica generale. Dunque, sia per chi ritira il proprio trattamento previdenziale alle Poste sia per chi ha optato per l’accredito su conto corrente la data chiave è il primo giorno del mese, cioè mercoledì 1 luglio 2020.

Il calendario per i prossimi mesi

Pensioni ultime notizie – L’accredito scandito nelle consuete tempistiche dovrebbe continuare anche nei prossimi mesi dell’anno. Dunque, l’accredito della pensione per agosto resta fissato a giorno 1 per chi ha scelto il ritiro in Posta e a giorno 3 per chi si fa accreditare l’importo sul proprio conto corrente bancario. A settembre 2020 sia i primi che i secondi riceveranno l’assegno che gli spetta giorno 2. A ottobre 2020 sempre giorno 1 e così a novembre giorno 2. Appuntamento fissato al giorno 1 per dicembre 2020.

