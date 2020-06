Condividi su

Cassa integrazione Inps per tutti: ecco quando partono i pagamenti

Il governo starebbe valutando la possibilità di prorogare la cassa integrazione fino a dicembre 2020, nel frattempo, dal ministero del Lavoro si assicura che, entro questo mese, arriverà a tutti i lavoratori non ancora indennizzati.

Cassa integrazione: possibile proroga fino a dicembre 2020

La cassa integrazione sia ordinaria che in deroga è stata prorogata di ulteriori nove settimane, per un totale di 18 settimane nel complesso, fruibili fino a ottobre 2020 in base alle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio. D’altra parte, nel corso di un’intervista rilasciata alla Stampa, il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha dichiarato come il governo starebbe studiando la possibilità di prorogare la misura per tutto l’anno, cioè fino a dicembre 2020. Detto ciò, la valutazione dell’ipotesi pare sia ancora al livello di stima dei costi per le casse dello Stato, tuttavia, il prolungamento sembra assumere sempre più concretezza considerando che alcuni comparti dell’economia nazionale – tra l’altro, strategici, basti pensare alle difficoltà cui va incontro il settore del turismo – sono destinati ad andare in forte sofferenza nei prossimi mesi. Un intervento in tal senso, il ragionamento è questo, potrebbe permettere alle imprese di sopravvivere senza licenziamenti.

Ultimi pagamenti in arrivo entro metà mese

Detto ciò, sempre il ministro Catalfo ha assicurato un’accelerazione decisiva per quanto riguarda gli ultimi pagamenti relativi alla cassa integrazione prevista dal Decreto Cura Italia. In pratica, gli assegni dell’ammortizzatore sociale con causale Covid 19 non ancora erogati dovrebbero arrivare nelle tasche dei lavoratori che ne hanno diritto nel giro di 10 giorni, per usare le parole usate dalla stessa Catalfo nel corso di un’intervista rilasciata al Mattino, ossia entro metà giugno, insomma, leggermente prima di quanto previsto. Dovrebbero essere più o meno 600mila gli italiani ancora in attesa della cassa integrazione da parte dell’Inps.

