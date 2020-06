Condividi su

Caso Floyd, il fratello al Congresso: “siate leader, fermate il dolore”

Sul caso Floyd, al Congresso degli Stati Uniti, davanti alla Commissione Giustizia della Camera, è intervenuto il fratello, a poche ore dal funerale dell’uomo soffocato dagli agenti di polizia il 25 maggio scorso a Minneapolis. L’ Stati Uniti sono stati scossi da una vera e propria ondata di proteste da parte dei Black live matter e dei militanti antirazzisti.

“George è morto per una discussione su 20 dollari. È questo che vale un afroamericano nel 2020?”, ha esordito Philonise Floyd davanti ai deputati del Congresso. ” Siamo stanchi. – ha sbottato – Quando è troppo è troppo”. Poi l’appello alla classe dirigente del Paese: “siate i leader di cui questo Paese, di cui il mondo ha bisogno” – ha detto, con le lacrime agli occhi. “Fate la cosa giusta. Sono stanco del dolore che sento ora, e stanco del dolore che sento ogni volta che un’altra persona nera viene uccisa senza motivo. Fermate il dolore” – ha concluso.

Caso Floyd: condanna da parte del dipartimento dei polizia

Nel mentre, a Minneapolis, Medaria Arradondo, capo del dipartimento di polizia ha assicurato che sul caso Floyd andrà a fondo della vicenda. Innanzitutto, intende rivedere il contratto nel negoziato con il sindacato di polizia, per impedire abusi e violenze e sanzionare tempestivamente gli agenti trasgressori. Una notizia importante che segue la decisione del Consiglio comunale di Minneapolis di smantellare il dipartimento di polizia, in disaccordo con il sindaco democratico Jacob Frey, dei repubblicani e dello stesso candidato dem alla Casa Bianca Biden.

Rispetto ai quatto agenti responsabili della morte di Floyd, Arradondo ha espresso condanna: “non ci sono scuse, anche le reclute sono tenute a seguire le direttive” (riferendosi ai più giovani, responsabili dell’omicidio, ndr). Il capo della polizia ha poi criticato le regole del sistema sindacale delle Union che gli impedisce di licenziare gli agenti colpevoli di azioni violente. Del resto lo stesso Bob Kroll, capo del sindacato della polizia di Minneapolis, aveva dipinto Floyd come un “violento criminale”, cosa questa che ha suscitato profonde indignazioni e richieste a gran voce di dimissioni.

Funerali di Floyd: le reazioni della politica

Alla cerimonia funebre per George Floyd, tenutasi a Houston in Texas, città natale della vittima, sono accorsi da tutti gli Stati Uniti, in molti con la maglietta a sostegno dei black live matters.

Le parole strazianti di Brooke Williams, la nipote dell’uomo ucciso dalla polizia, sono risuonate in diretta tv e sui social di tutta America, come un accusa politica direttamente a Donald Trump: “Qualcuno dice Make America Great Again, – ha detto, riferendosi al noto slogan repubblicano con il quale Trump ha vinto le elezioni – ma quando mai l’America è stata grande! Basta crimini d’odio, per favore, basta!”. Parole, queste, rilanciate dal candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden che non ha lasciato spazio a fraintendimenti: “in America è tempo per una giustizia razziale” – ha detto Biden, il quale ha poi aggiunto: “Gli Stati Uniti non possono ancora una volta ignorare quel razzismo che continua a pungere la nostra anima, quell‘abuso sistematico che rappresenta ancora una piaga in America. Nessun bambino dovrebbe essere costretto a chiedere perché il proprio padre se ne è andato. E troppi bambini afroamericani lo hanno dovuto chiedere per generazioni“.

Alla Cerimonia è intervenuto persino il governatore del Texas Greg Abbott il quale ha definito la morte di Floyd “la tragedia più orribile” che abbia mai visto. Presente anche la senatrice dem del Minnesota Amy Klobuchar.

Conservatori divisi su Trump, l’Alt-Right a caccia del voto dei bianchi moderati

Non si placano le politiche nei confronti del Presidente Donald Trump per un tweet in cui definisce “provocatore antifascista” un anziano manifestante vittima della repressione poliziesca a Buffalo “che voleva – questa è la spiegazione di Trump – sabotare i dispositivi radio degli agenti di polizia”.

D’altronde, il Presidente appare sempre più in difficoltà e isolato, dal momento che persino il Pentagono – nel quale Trump aveva posizionato in posti di rilievo alcuni fedelissimi quai James Mattis (alla Difesa), Michael Flynn (alla U.S. National Security) e John Kelly – si è opposto alla sua decisione di inviare l’esercito in strada per sedare le proteste. James Mattis, che ha lasciato il Pentagono a fine 2018, ha definito le mosse di Trump come divisive, parlando di “abuso di potere”.

Di simile parere anche John Allen, ex-comandante delle forze americane in Afghanistan e John Kelly, schierati contro l’idea di impiegare le forze armate per reprimere le manifestazioni. Dal canto suo, Trump ha ribadito la legittimità di un’intervento armato da parte dell’esercito, appellandosi all’Insurrection Act del 1807, incontrando tuttavia il rifiuto di Mark Milley, chairman del Joint Chiefs of Staff.

Non sono pochi, inoltre, i conservatori che hanno preso le distanze dal loro Presidente, a seguito del caso Floyd. Un caso emblematico è rappresentato da Ted Cruz, senatore repubblicano che ha definito in tv la morte di Floyd “un atto terrificante di brutalità poliziesca”. Il conduttore Carlson simpatizzante trumpiano avrebbe voluto una posizione netta da parte del senatore contro le violenze dei manifestanti, ma si è visto Cruz insistere sulla brutalità dell’omicidio di Floyd.

A sostegno di Trump, c’è tutta un’area di Alt-Right come Laura Ingraham e Sean Hannity che hanno ricalcato le parole di Trump sui manifestanti: “feccia” e “thugs” (teppisti). Ma sono casi isolati tra i conservatori, per lo più convinti che il Presidente “dovrebbe cambiare tono” come ha detto John Cornyn, senatore del Texas. Mentre il capogruppo dei repubblicani al senato Mitch McConnell ha affermato: “da costa a costa, gli americani sono addolorati e disgustati per gli omicidi di cittadini neri”. Persino l’ex presidente repubblicano George W.Bush, il senatore ed ex candidato alla presidenza Mitt Romney, l’ex segretario di stato americano Colin Powell e il fedelissimo Rush Limbaugh hanno preso le distanze dal Presidente. In particolare, George W. Bush ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di sostenere The Donald alle prossime elezioni.

Sarebbero addirittura pronti ad abbandonare il tycoon, Lisa Murkowski, una senatrice moderata dell’Alaska, e gli ex speaker della Camera John Boehner e Paul Ryan. Mentre Colin Powell. primo afroamericano a diventare generale e capo della diplomazia Usa, in un’intervista alla Cnn, ha dichiarato: “la gente sta realizzando che Donald Trump è un pericolo per il Paese. Si è allontanato dalla Costituzione”, al quale ha risposto lo stesso Trump definendolo “un vero truffatore, responsabile di aver portato l’America nelle disastrose guerre in Medio Oriente“

D’altro canto, Trump è certo che la “maggioranza silenziosa” del popolo americano sia con lui e che le élite politiche, anche all’interno del suo partito, siano distanti dagli umori delle masse. Pertanto, malgrado le contestazioni, il suo obiettivo è inseguire il consenso dei bianchi moderati e di quanti disapprovano la violenza delle manifestazioni di questi giorni.

