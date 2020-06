Condividi su

Coronavirus ultime notizie: “sotto l’ombrellone senza mascherina”

Mascherina sì, mascherina no, va indossata solo in luoghi pubblici al chiuso, ma sarebbe preferibile metterla anche all’aperto, va messa quando si va al mare, no perché si può anche togliere. In questi ultimi mesi i cittadini italiani hanno sentito diversi esperti dire diverse cose e il clima di confusione che si è creato è diretta conseguenza. Così è frequente passeggiare su un qualsiasi lungomare e vedere persone con la mascherina e persone che non la indossano, perché magari entrambi hanno seguito rispettivamente una corrente di pensiero differente. Tra le ultime voci degli esperti, spicca quella dell’immunologo Francesco Le Foche del Policlinico Umberto I, il quale ha affermato che sotto l’ombrellino la mascherina può anche non essere indossata.

Coronavirus ultime notizie: il punto della situazione secondo Le Foche

Per l’immunologo bisogna mantenere la ragionevolezza, come ha dichiarato in un’intervista al Corriere. È stato spento un grosso incendio e adesso restano piccoli focolai, ma “disponiamo di secchio con acqua per intervenire”. Attualmente la situazione è tranquilla “e andrà sempre meglio nelle prossime settimane e nei prossimi mesi” a condizione che manteniamo precauzioni razionali in certi ambienti chiusi e affollati.

Per quanto riguarda i luoghi all’aperto l’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato che bisognerebbe indossare la mascherina se non si riesce a mantenere il distanziamento interpersonale e i luoghi affollati. “Certi comportamenti non hanno senso”, chiosa Le Foche. Che ammette come il virus ci sia ancora, ma il pericolo non è ovunque. “Vedo persone che quando incrociano un altro essere umano trattengono il respiro e guardano a terra. Una paranoia. Bisogna reagire, altrimenti entriamo in un contesto negativo dal quale sarà difficile uscire”.

Coronavirus ultime notizie: bisogna indossare la mascherina in vacanza?

Per l’immunologo, “potendo mantenere le distanze io partirei sereno”. Anche perché “sulla spiaggia lettini e ombrelloni sono organizzati in sicurezza. Non c’è motivo di indossare la mascherina tranne quando andiamo al bar dello stabilimento e sono presenti molte persone”. Nelle palestre, invece, andrebbe ridotto il tempo di allenamento se indoor, 40 minuti anziché 60. Via libera anche a cinema e teatri, a patto che siano sicuri.

Tuttavia Le Foche diventa cauto quando si parla di baci e abbracci. “Teniamoli in sospeso ancora un po’. L’uomo è predisposto alla socializzazione, non può vivere da eremita. Quando verrà il momento li riprenderemo. Non credo che il mondo sia cambiato per sempre”, conclude.

