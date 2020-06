Condividi su

Patate al forno, croccanti fuori e morbide dentro

Le patate al forno sono un contorno delizioso e gustoso, è difficile trovare qualcuno che resiste al richiamo. Sono comode per una cena in famiglia, ma anche per una cena tra amici. Vediamo la preparazione delle patate al forno per farle venire croccanti fuori, ma morbide dentro.

Ingredienti

1 kg di patate

10 g di sale fino (per bollire)

10 g bicarbonato di sodio

3 cucchiai di olio evo

2 rametti di rosmarino

3 spicchietti d’aglio

1 macinata di pepe nero

Sale fino q.b. (per condire)

Per prima cosa per preparare le patate al forno, bisogna iniziare lavando e tagliando a spicchi le patate. Una volta tagliate tutte le patate, per togliere l’amido in eccesso, potete tenerle per circa una ventina di minuti in un contenitore con l’acqua fredda. Intanto potete mettere sul fuoco una pentola con l’acqua, dove andremo a scottare lievemente le patate. Passati venti minuti, sciacquate ancora le patate tagliate sotto l’acqua e poi quando l’acqua sul fuoco sarà arrivata ad ebollizione, aggiungete il sale, il bicarbonato e le patate e lasciate cuocere per 5 minuti.

Mentre le patate cuociono, in una padella preparare un soffritto di aglio, rosmarino e pepe nero. Il soffritto servirà a condire le patate prima di metterle in forno. Passati cinque minuti, da quando avete messo le patate a bollire, scolatele con una schiumarola e nuovamente passatele sotto l’acqua fredda per fermare la cottura, poi eliminate l’eccesso di acqua –se necessario anche con l’aiuto di un canovaccio o della carta assorbente – e poi disponetele su una teglia del forno. A questo punto colate l’olio del soffritto, senza però aglio e rosmarino. Infornate a fuoco ventilato e preriscaldato e fate cuocere per 20-25 minuti a 200°.

È importante girare le patate una sola volta a metà cottura, per evitare che possano bruciarsi. Passati venti minuti, togliete le patate e fatele raffreddare, aggiungete un pizzico di sale e poi distribuite nei piatti. Queste patate al forno croccanti fuori e morbide dentro saranno un successo. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.