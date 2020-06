Condividi su

App Immuni: smartphone incompatibili e requisiti minimi. Ecco come fare

App Immuni, si fa un gran parlare dell’applicazione scaricabile su smartphone Android e iOS, ma ultimamente più che di eventuali problemi legati alla privacy, si parla dell’incompatibilità con alcuni dispositivi. Un tema abbastanza centrale visto che per un funzionamento completo e ancora più efficiente dell’applicazione è bene che tutti riescano a scaricare Immuni sul proprio device. Informandosi sulla pagina delle Domande (le classiche Faq) sul sito ufficiale di Immuni, può risultare utile leggere la risposta alla seguente domanda: “Dove posso scaricare Immuni? Quali dispositivi e sistemi operativi sono supportati?”.

App Immuni: dove scaricare l’applicazione

L’applicazione Immuni non può essere scaricata da tutti, perché come si legge nella risposta pubblicata sul sito ufficiale dell’app, “non tutti i dispositivi sono supportati”. Per quanto riguarda l’App Store, è possibile scaricare Immuni se il proprio iPhone è equipaggiato con iOS versione 13.5 o superiore. Per questo motivo, prima di scaricare l’applicazione, sarà necessario aggiornare iOS all’ultima versione disponibile. In ogni caso, gli iPhone che supportano iOS 13.5 e superiori sono i seguenti: iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, X, SE 2° generazione, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE 1° generazione.

L’app è disponibile anche su Google Play Store e sarà possibile usarla se lo smartphone che possediamo presenta almeno questi requisiti minimi:

Android 6 (Marshmallow, API 23) o superiore ;

(Marshmallow, API 23) ; Google Play Services versione 20.18.13 o superiore ;

; Bluetooth Low Energy.

App Immuni: quali smartphone sono incompatibili

Il team dietro a Immuni scrive che è al lavoro per consentire di scaricare Immuni anche da AppGallery e quindi consentire ai possessori di alcuni modelli di smartphone Huawei di usare l’app. Inoltre si legge quanto segue: “Stiamo riscontrando problemi di funzionamento su smartphone Huawei e Honor. In alcuni casi non è possibile attivare le notifiche di esposizione. In altri è possibile, ma il servizio smette di funzionare quando l’app viene chiusa”. Si informa che Google sta lavorando per risolvere questi problemi e che nel frattempo è stato disabilitato il donwload di Immuni su smartphone Huawei e Honor.

Smartphone incompatibile con Immuni: cosa fare

Senza uno smartphone compatibile non è possibile scaricare e utilizzare l’applicazione. Immuni usa infatti la tecnologia per le notifiche di esposizione messa a disposizione da Apple e Google. Questa tecnologia “determina i requisiti di sistema per scaricare e usare Immuni, e non è compatibile con versioni precedenti di iOS, Android e Google Play Services”. Al momento, fa sapere lo staff, non è possibile superare le limitazioni per tutti quelli che vogliono usare l’applicazione, ma il cui dispositivo non è supportato, tuttavia potrebbero essere attese importanti novità in tal senso.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it