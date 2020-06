Quando iniziano i saldi estivi 2020? Ecco il calendario con le date ripartito per tutte le regioni italiane in questo anno particolare.

Quando iniziano i saldi estivi 2020: calendario regioni e data in Italia

Oltre a stravolgere il calendario delle scadenze fiscali, il nuovo coronavirus ha portato a riprogrammare anche il calendario dei saldi estivi 2020. Generalmente la data d’inizio di questi cade il 1° luglio, ma quest’anno si è deciso di portare la nuova data al 1° agosto, anche perché per il momento il 31 luglio è ancora segnata come la data di fine dell’emergenza nel nostro Paese. Ovviamente c’è anche e soprattutto un motivo economico alla base di questo slittamento: ovvero dare la possibilità ai negozi di recuperare qualcosa dalle vendite non scontate, visto lo stop imposto dal lockdown. Per questo motivo la Conferenza delle Regioni di Stefano Bonaccini ha deciso di concordare le richieste di Federazione Moda Italia-Confcommercio nel prorogare la data d’inizio della stagione dei saldi estivi.

Saldi estivi 2020: data di inizio e fine

Durante la quarantena molti cittadini hanno scelto di acquistare online, e 3 utenti su 4 lo hanno fatto per la prima volta, scoprendo così le comodità, i pregi e i difetti dello shopping digitale. Così i negozi fisici, che non hanno un omologo store virtuale (ma a cui forse oggi stanno pensando) dovranno fronteggiare anche la concorrenza del virtuale: anche qui, peraltro, si prevedono saldi.

A differenza degli altri anni, insomma, dove la data d’inizio era differente in base alla Regione di riferimento, nel 2020 la data d’inizio sarà uguale per tutte le regioni e cadrà sabato 1° agosto. Dal 1° al 31 luglio, va detto, non vi sarà il divieto di applicare sconti e prezzi promozionali sui prodotti in vendita. Questo significa che i negozi potranno essere più “generosi” anche prima che inizi la vera e propria stagione dei saldi.

Abbiamo visto che la data d’inizio della stagione dei saldi estivi sarà uguale per tutte le regioni e lo stesso varrà anche per la data di fine, che cadrà ovunque sul territorio italiano martedì 29 settembre. Come sempre le regole da seguire nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 29 settembre saranno le stesse, con il prezzo originale che dovrà essere ben visibile sul prodotto, sopra quello su cui è stato applicato il saldo.

