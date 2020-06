Detrazioni fiscali Iva 2020 per mascherine: ecco le agevolazioni sulle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale

Condividi su

Detrazioni fiscali Iva 2020 per mascherine: a chi spettano le agevolazioni

Detrazioni fiscali Iva 2020 per mascherine: in base agli ultimi provvedimenti governativi le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale possono essere portati in detrazione per il 19%. Esenzione Iva per i DPI per tutto il 2020.

Detrazioni fiscali per mascherine: a quali si applicano

Detrazioni fiscali per mascherine – Con un’apposita circolare, la n.11/E del 6 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese sostenute per l’acquisto di mascherine protettive classificate come “dispositivi medici” con marchio CE possono essere scaricate nella misura del 19%, in base alle disposizioni del Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità. Dunque, è bene verificare che gli oggetti acquistati o che si intende acquistare soddisfino una serie di requisiti, quelli riportati di seguito.

Bonus mascherine e gel 2020: importo, a chi spetta e quando arriva

I documenti fiscale – scontrino o fattura, insomma – che ne certificano l’acquisto devono avere l’indicazione “dispositivo medico” o la codifica AD (quella necessaria per la trasmissione dei dati a Sistema Tessera Sanitaria), in tal caso non c’è bisogno della marcatura CE; in caso contrario, cioè se manca tale indicazione, è fondamentale che sia presente la marcatura CE nella documentazione che accompagna l’acquisto. Se il bene non è presente nell’elenco dei dispositivi medici compresi nell’elenco dell’AdE (vedi circolare n.20/E/2011), oltre alla marcatura CE, è necessario che il prodotto riporti anche la conformità alla normativa europea.

Dispositivi protezione individuale esenti iva fino al 31 dicembre

Da segnalare sempre a proposito di detrazioni fiscali che il Decreto Rilancio ha sancito l’esenzione Iva per la vendita di mascherine e, in generale, dei dispositivi di protezione individuale (compresi ventilatori polmonari o dispensatori di gel igienizzante) fino al 31 dicembre 2020. Sempre fino alla stessa data è prevista anche un’aliquota zero per l’acquisto degli stessi beni. A partire dal primo gennaio 2021, le cessioni saranno soggette all’aliquota Iva del 5%.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it