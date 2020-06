Condividi su

Bonus baby sitter 2020: domande al via, requisiti e come farla online

Bonus baby sitter 2020: al via le domande per l’indennità prevista dal Decreto Cura Italia e poi modificata con il Decreto Rilancio. Ecco chi può fare richiesta attraverso il portale dell’Inps.

Bonus baby sitter: chi può fare richiesta e importo

Bonus baby sitter e bonus per iscrizione a centri estivi e servizi integratici per l’infanzia: le due indennità compaiono tra le misure del Decreto Rilancio che ha ampliato quanto già previsto con il Decreto Cura Italia per marzo. Ora, è possibile fare domanda esclusivamente in via telematica sempre attraverso il portale dell’Inps. Chi richiede il bonus baby sitter per la prima volta potrebbe vedersi riconosciuto un assegno di importo pari a massimo 1.200 euro (si arriva fino a duemila euro nel caso degli operatori sanitari e lavoratori comparto sicurezza, difesa e soccorso). D’altra parte, anche chi ha richiesto il bonus già a marzo – assegno pari a 600 euro (mille euro per gli operatori sanitari e lavoratori comparto sicurezza, difesa e soccorso) – può inoltrare richiesta.

In tal caso, però, si otterrà un importo integrativo che non può superare la somma di 1.200 euro (duemila euro per gli operatori sanitari e lavoratori comparto sicurezza, difesa e soccorso). La platea dei beneficiari si estende ai lavoratori del settore privato o autonomi con bambini di età non superiore ai 12 anni (il requisito anagrafico decade per i nuclei con figlio disabile) iscritti a servizi educativi e scolastici dall’inizio della chiusura delle scuole fino al 31 luglio 2020. Da precisare a questo punto che il bonus baby sitting è alternativo al congedo parentale: in pratica, chi ha fruito dei permessi previsti con il Decreto Cura Italia non può richiedere l’erogazione dell’indennità.

Assegno per centri estivi e modalità di erogazione

Oltre al bonus baby sitter al via le domande anche per il bonus centri estivi: per richiederlo bisognerà allegare la documentazione relativa all’iscrizione del minore a un centro, per non meno di una settimana nel periodo precedente al 31 luglio 2020, con l’indicazione della spesa sostenuta. Da ricordare che entrambi i bonus saranno erogati attraverso il Libretto Famiglia, quindi, per ricevere l’accredito (non per fare domanda) è necessario iscriversi al servizio dell’Inps.

