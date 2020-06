Condividi su

Offerte Amazon 9 giugno 2020: prodotti di tecnologia e mobilità

Il settore tecnologico è uno di quelli che maggiormente ha trovato sviluppo (nelle vendite) grazie all’e-commerce, tuttavia, negli ultimi anni, in particolare tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, la tendenza all’acquisto dei prodotti tecnologici per la mobilità nelle grandi città è divenuta sempre più forte. Le offerte di oggi 9 giugno 2020 riguardano entrambi i settori. Vediamo alcune delle proposte Amazon.

Offerte Amazon 9 giugno 2020: monopattini e bici elettriche, ecco le proposte

Nilox Doc X2 è la prima proposta del giorno, una E-Bike, pieghevole, con ruota da 16″ e un motore la cui potenza è di 36 V/250 W, può raggiungere una velocità massima di 25 km/h e la si trova in offerta di colore nero. Il suo prezzo è di 539,99€ anziché 699,99€. L’altra proposta per la mobilità è quella di un monopattino elettrico, si tratta del Ninebot by SEGWAY, cruise control integrato, batteria al litio, 25 km di autonomia e velocità vicina ai 25 km/h, 12,5 kg di peso complessivo per una capacità di portata di 100 kg, sia davanti che dietro è dotato di luce a LED. In offerta lo si trova a 448,89€ a fronte di un prezzo iniziale di 549,99€.

Cosa comprare oggi su Amazon: tecnologia, abbigliamento e fai da te

Offerte Amazon 9 giugno 2020: le proposte del settore tecnologia

In offerta nel settore tecnologia troviamo gli auricolari Bluetooth 5.0 Sport HolyHigh, impermeabili con cancellazione del rumore e con autonomia di 6 ore e 30 minuti. Il prezzo in offerta è di 31,99€ a fronte di un valore di 49,99€. L’asciugacapelli è l’oggetto che in casa non può mai mancare, essenziale anche per il viaggio, in offerta su Amazon troviamo il Rowenta CV8732F0 Infini Pro, dalla potenza di 2200 W con diffusore nella confezione. In offerta si può comprare a 32,99€ e non a 49,99€.

