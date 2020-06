Condividi su

Sex Education 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Il colosso streaming Netflix ha annunciato il rinnovo per la terza stagione di una serie tv drama adolescenziale dal discreto successo: stiamo parlando di Sex Education. Ipotizzando che il terzo capitolo segua lo stesso format delle precedenti stagioni, è probabile che il nuovo ciclo di episodi si comporrà di un totale di 8 puntate, tutte dalla durata di circa 50 minuti. Dal momento che Netflix ha da poco dato il via alla produzione della nuova stagione, possiamo dedurre che non vedremo le puntate inedite prima del 2021; ciò anche a causa dell’emergenza coronavirus che ha costretto un ritardo nell’inizio delle riprese.

Per chiunque volesse recuperare Sex Education, sul catalogo di Netflix sono disponibili le prime due stagioni; ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti sulla piattaforma sarà quindi necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast del nuovo capitolo dello show, abbiamo la possibilità di visionare il breve teaser; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale con i sottotitoli in italiano.

Sex Education 3: la trama

A parte il trailer non sono molte le informazioni per quanto concerne la trama delle nuove puntate dello show; qualcosa possiamo ipotizzare a partire anche dal finale della stagione precedente: Otis e Maeve sono ancora in un rapporto conflittuale, nonostante il ragazzo abbia provato a scusarsi tramite sms. Tuttavia, il messaggio non riuscirà mai a raggiungere Maeve giacché Isaac, il vicino della ragazza, l’ha cancellato di proposito per evitare il loro ricongiungimento. Inoltre, difficilmente i due riusciranno a riprendere l’attività di terapia sessuale all’interno della scuola, poiché la madre di Otis è al corrente di tutto. Nel frattempo, Eric ha deciso di dare una chance ad Adam nonostante gli avvertimenti di Rami. Cosa accadrà alla neo-coppia?

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Sex Education e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Asa Butterfield veste i panni di Otis Milburn; Gillian Anderson ha il ruolo di Jean Milburn; Ncuti Gatwa è Eric Effiong; Emma Mackey interpreta Maeve Wiley; Connor Swindells interpreta Adam Groff; Kedar Williams–Stirling veste i panni di Jackson Marchetti; Patricia Allison è Ola Nyman; Mimi Keene interpreta Ruby Matthews.

