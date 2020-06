Condividi su

Steve Carell: biografia e carriera dell’attore di Space Force

Space Force è una delle nuove serie tv uscite ultimamente sulla piattaforma streaming Netflix; Steve Carell è uno dei protagonisti. Lo show prende liberamente spunto dall’obbiettivo del presidente degli Stati Uniti Trump di istituire un’astronautica militare con l’idea di avere pieno dominio dello spazio. In particolare la serie tv segue le vicende del generale Mark R. Naird il quale, per guidare l’operazione, sarà costretto a trasferirsi con tutta la famiglia in Colorado.

Steve Carell: biografia e carriera

Steve John Carell nasce a Concord il 16 Agosto 1962 ed è un attore, comico, sceneggiatore e produttore Statunitense. Il padre, Edwin A. Carell, era un ingegnere elettrico di origini italiane, mentre la madre, Harriet T. Koch un’infermiera americana. Inizialmente Steve decise di intraprendere la carriera di avvocato, laureandosi presso la Denison University nell’Ohio. Successivamente sente il richiamo dell’arte e decide di provare un’esperienza al Second City Theatre di Chicago.

L’ingresso nel mondo della televisione arriva nel 1997, ma Carell non ottiene ruoli particolarmente di spicco. Riesce tuttavia ad ottenere qualche ruolo ricorrente all’interno di alcuni show minori. Il successo arriverà nel 2005, grazie alla fortunata serie The Office, in cui vestirà i panni del protagonista Michael Scott per ben 9 anni di produzione. In ambito cinematografico, invece, il suo volto è noto soprattutto per il ruolo di Evan Baxter ne “Una settimana da Dio” al fianco di Jim Carrey, e nel sequel “Un’impresa da Dio” in cui questa volta veste i panni di protagonista. Sempre nel 2005 ottiene un altro ruolo di protagonista in 40 anni Vergine, pellicola in cui mette ancora una volta in risalto il suo talento comico. Nel 2015 raggiunge la nomination all’oscar con il film Foxcatcher – Una storia americana.

Vita privata dell’attore

Per quanto concerne la vita privata di Steve Carell, l’attore è felicemente sposato con l’attrice Nancy Walls, conosciuta durante il corso al Second City Training in cui Carell era insegnante e Nancy una sua alunna. La coppia ha avuto due figli: Elisabeth Anne (nata nel 2001) e John (nata nel 2004).

