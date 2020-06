Hulu ha dato l’ok per il rinnovo di una delle serie tv più amate del momento: stiamo parlando di The Handmaid’s Tale. trama, cast e anticipazioni

The Handmaid’s Tale 4: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Hulu ha dato l’ok per il rinnovo di una delle serie tv più amate del momento: stiamo parlando di The Handmaid’s Tale. Siamo arrivati al quarto capitolo dello show e con ogni probabilità avrà un totale di 13 episodi, stesso format delle stagioni precedenti. La serie tv ha riscosso un notevole successo sia per il lato del pubblico sia per quello della critica portando Hulu alla decisione del rinnovo.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama e del cast del quarto capitolo dello show.

The Handmaid’s Tale 4: la trama

Al momento non ci sono molte anticipazioni per quel che concerne la trama della nuova stagione dello show; tuttavia si possono fare delle congetture partendo da quanto accaduto nel finale del terzo ciclo di episodi: June è stata raggiunta da un proiettile dopo che è riuscita a strappare quanti più bambini possibile dalle grinfie di Gilead. Ora, la ragazza è in fin di vita e le ancelle cercano al meglio di prendersi cura di lei.

Bruce Miller, produttore esecutivo dello show, ha rilasciato una dichiarazione a proposito della trama della quarta stagione; di seguito le sue parole ufficiali:

“Seguiremo June. È la sua storia. Andremo dove June sta andando. Un esempio di ciò possiamo trovarlo nel finale, quando scopriamo che l’aereo è partito perché lo vediamo volare sopra la sua testa, mentre è distesa per terra, ferita. Non abbiamo mostrato tutti quei bambini che salgono sul velivolo. Non li mostriamo durante il rullaggio dell’aereo o mentre si preoccupano dei radar. Vediamo quello che vede June. Andando avanti, questo rimane il nostro compito e ci mantiene legati al romanzo di Margaret Atwood. June è il punto di vista che ha scelto. Finché ci atterremo a ciò, vedremo Gilead attraverso gli occhi di June.“

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Handmaid’s Tale e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Elisabeth Moss è June Osborne/Difred; Joseph Fiennes veste i panni del comandante Fred Waterford; Yvonne Strahovski interpreta Serena Joy Waterford; Alexis Bledel nel ruolo di Emily/Diglen/Disteven/Dijoseph; Madeline Brewer è Janine/Diwarren/Didaniel; Ann Dowd interpreta zia Lydia; O.T. Fagbenle veste i panni di Lucas Bankole; Max Minghella nel ruolo di Nick Blaine; Samira Wiley interpreta Moira/Ruby; Amanda Brugel veste i panni di Rita; Bradley Whitford è il comandante Joseph Lawrence.

