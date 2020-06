Continua l’attesa per la nuova stagione di una serie tv di successo che ha conquistato i fan di tutto il mondo: stiamo parlando di The Crown

The Crown 4: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Continua l’attesa per la nuova stagione di una serie tv di successo che ha conquistato i fan di tutto il mondo: stiamo parlando di The Crown. Lo show appartiene al genere storico e racconta delle vicende dell’Inghilterra di metà Novecento; ogni stagione si concentra su un lasso temporale di 10 anni circa. Il creatore della serie tv è Peter Morgan e la quarta stagione dovrebbe contenere 10 episodi dalla durata di circa 50 minuti, stesso format delle precedenti. In particolare il quarto ciclo di episodi è stato girato “back to back” con il terzo capitolo; ciò significa che le riprese sono già concluse e il prodotto è pronto a raggiungere Netflix entro la fine del 2020.

Per chiunque volesse recuperare il titolo, sul colosso dello streaming sono presenti le prime tre stagioni; ricordiamo inoltre che al momento Netflix non offre più la possibilità di iscriversi al sito per mezzo del mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti sul catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito del quarto capitolo di The Crown e vediamo quali saranno i nomi degli atori che ne andranno a comporre il cast.

The Crown 4: la trama

La quarta stagione della serie tv andrà probabilmente a coprire un arco temporale di 15 anni, concentrandosi sulla fine degli anni settanta fino ai primi anni novanta; in particolare vedremo l’ingresso di due figure femminili importantissime per la storia inglese: Margaret Thatcher (primo ministro conosciuto come “Lady di Ferro”) e Diana Frances Spencer (nota a tutti come Lady Diana).

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali della quarta stagione di The Crown e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Oliva Colman veste i panni di Regina Elisabetta II; Helena Bonham Carter nel ruolo di Principessa Margherita; Tobia Menzies è Principe Filippo; Jason Watkins interpreta Primo Ministro Harold Wilson; Erin Doherty veste i panni di Principessa Anna; Josh O’Connor nel ruolo di Principe Carlo; Marion Bailey è la Regina Madre; Emerald Fennell interpreta Camilla Shand, Duchessa di Cornovaglia; Gillian Anderson veste i panni di Margaret Thatcher; Emma Corrin nel ruolo di Diana Frances Spancer.

