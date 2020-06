Condividi su

Aumento bollette luce e gas con decreto Rilancio: tassa covid in arrivo?

Per via di due emendamenti al Decreto Rilancio molti italiani potrebbero vedere aumentare il costo delle proprie bollette luce e gas. Insorgono le associazioni dei consumatori.

Aumento bollette luce e gas con il Decreto Rilancio?

Due emendamenti al Decreto Rilancio, uno avanzato dal Pd e uno targato M5S, potrebbero far aumentare il costo delle bollette luce e gas per molti italiani; in teoria, le norme presentate a corredo del provvedimento contenente moltissime misure volte a contrastare gli effetti nefasti sull’economia nazionale dell’epidemia di coronavirus hanno l’obiettivo di aiutare le famiglie più in difficoltà dal punto di vista finanziario. Come? Sostanzialmente, con essi si propone l’introduzione di uno sconto sulle tasse per i redditi bassi tramite l’applicazione di una detrazione sull’Irpef. D’altra parte, tale riduzione dell’aliquota per i più bisognosi di aiuto in questo momento potrebbe comportare un aumento delle bollette per tutti dato che le risorse per finanziarla sarebbero da reperire attraverso una maggiorazione sugli oneri di sistema, una voce presente in tutte le fatture relative ai consumi energetici.

Insorgono le associazioni dei consumatori

È chiaro che se l’aumento delle bollette luce e gas dovesse concretizzarsi in questi termini, cioè se alla fine i due emendamenti dovessero trovare spazio nel Decreto Rilancio, si tratterebbe di una vera e propria “beffa” secondo le associazioni dei consumatori. Chiaro, dunque, come queste ultime chiedano un’inversione di rotta: “Chiediamo che gli emendamenti siano ritirati e al loro posto sia prevista per tutti la sospensione, fino alla fine dell’anno, degli oneri generali di sistema e dalle componenti Terna sulle bollette di luce e gas” rilanciano dall’Unione nazionale consumatori. Sulla stessa linea anche il Codacons che, nel frattempo, parla di “truffa alla collettività” visto che di fatto viene scaricato sui consumatori “il compito spettante alla Stato di sostenere i nuclei più bisognosi”, tra l’altro, con “un artifizio che vanifica i ribassi delle tariffe garantiti dal calo del petrolio, introducendo una vera e propria tassa occulta che peserebbe sulle fatture energetiche degli utenti portando ad un loro incremento di cui i consumatori non avrebbero contezza”.

