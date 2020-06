Condividi su

Sondaggi elettorali Ixè: Immuni, il 52% degli italiani non la scaricherà

Dopo Quorum, anche l’istituto Ixè ha sondato la forza elettorale di un ipotetico partito di Conte. I dati della rilevazione sono stati resi noti durante la puntata di Cartabianca del 9 giugno. Secondo Ixè, una lista del premier otterrebbe il 12,1% dei consensi. Due punti in meno rispetto a quanto rilevato da Quorum. Il bacino elettorale di questa formazione politica sarebbe così composto: 3,7% da elettori del M5S, 2,5% da elettori Pd, 0,9% da altri votanti di centrosinistra, 2% da elettori di centrodestra e infine il 3% da indecisi e astenuti.

Fonte: Ixè

Al momento però, Conte può godere solo della fiducia degli italiani che Ixè sonda in flessione di due punti al 57%. Anche il governo registra un calo del gradimento che scende al 55%.

A differenza di altri istituti come Swg e Tecnè, Ixè dà la Lega di nuovo in calo e il Pd di nuovo in crescita. I primi perdono lo 0,3% attestandosi al 25% i secondi guadagnano mezzo punto percentuale e salgono al 21,4%. Dietro il Movimento 5 Stelle mantiene le distanze da Fratelli d’Italia (17,2% contro 14,4%). Forza Italia passa dal 7,6% al 7,4%. Tutti sotto il 3% gli altri partiti. A cominciare da Europa Verde (2,3%) che Ixè sonda davanti a La Sinistra (2%), Italia Viva (1,9%), +Europa (1,7%) e Azione (1,5%). La quota di astenuti e indecisi scene di poco più di un punto al 40,1%.

Fonte: Ixè

Mentre rimane alto il gradimento degli italiani per l’operato del governo in questa emergenza (61% giudizi positivi), il 58% dei cittadini boccia le misure economiche fin qui adottate per far fronte agli effetti del Coronavirus sull’economia.

I sondaggi elettorali Ixè hanno chiesto agli italiani se hanno già scaricato la app di contact tracing Immuni, disponibile per il download dalla scorsa settimana. Il risultato non piacerà al governo. Appena il 9% ha già scaricato l’app, il 27% promette di farlo in futuro ma la maggioranza (52%) afferma che non la scaricherà.

Fonte: Ixè

Infine una nota sulle vacanze. Dal sondaggio Ixè emerge che poco più di un terzo degli italiani andrà in ferie questa estate. Il 48% rimarrà a casa.

Fonte: Ixè

Sondaggi elettorali Ixè: nota metodologica

SOGGETTO REALIZZATORE: ISTITUTO IXÈ SRL

SOGGETTO ACQUIRENTE: RAI – CARTABIANCA

METODOLOGIA: INDAGINE QUANTITATIVA CAMPIONARIA

METODO DI RACCOLTA DATI: TELEFONO FISSO (CATI), MOBILE (CAMI) E VIA WEB (CAWI)

UNIVERSO: POPOLAZIONE ITALIANA MAGGIORENNE

CAMPIONE INTERVISTATO: RAPPRESENTATIVO (QUOTE CAMPIONARIE E PONDERAZIONE) IN BASE A:

GENERE, ETÀ, ZONA DI RESIDENZA, AMPIEZZA COMUNE, VOTATO 2018/2019

DIMENSIONE CAMPIONARIA: 1.000 CASI (MARGINE D’ERRORE MASSIMO ±3,10%)

PERIODO DI RILEVAZIONE: DAL 8 AL 9 GIUGNO 2020

