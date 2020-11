Il polpettone al forno con prosciutto cotto e formaggio è veramente squisito, è facile da preparare e anche leggero per via della cottura al forno.

Polpettone al forno con prosciutto cotto e formaggio

Il polpettone al forno con prosciutto cotto e formaggio è veramente squisito, è facile da preparare e anche leggero per via della cottura al forno. Piacerà sicuramente anche ai bambini e soprattutto potete utilizzarlo anche per le cene a buffet o gli eventi in famiglia. Vediamo insieme la ricetta.

Ingredienti

400 gr. di carne di maiale

400 gr. di carne di vitello

300 gr. di mollica di pane (o pane raffermo bagnato)

150 gr. di prosciutto cotto (o pancetta o salame)

150 gr. di formaggio filante a fette

50 gr. di parmigiano reggiano grattugiato

1 tazzina di vino bianco secco (per bagnare il pane o la mollica)

1 ciuffetto di prezzemolo

3-4 uova

Olio evo q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Il procedimento del polpettone al forno con prosciutto cotto e formaggio, è quello di un classico polpettone. Iniziamo quindi ravvivando il pane o la mollica raffermi, mettendoli in un piatto e aggiungendo dell’acqua e del vino bianco. Una volta ammorbidito il pane, strizzatelo bene e aggiungetelo in una ciotola, abbastanza capiente, al macinato. A questo punto aggiungete il sale, il prezzemolo, il pepe (se lo gradite), il parmigiano grattugiato e almeno due uova.

Mescolate l’impasto del polpettone con le mani, o con una forchetta, e man mano che impastate cercate di valutare se il macinato è morbido o se avete la necessità di aggiungere altre uova per ammorbidirlo. Nel caso in cui il macinato sia morbido al punto giusto potete aggiungere il pangrattato. Ancora qualche passaggio e il polpettone al forno con prosciutto cotto e formaggio sarà pronto.

Una volta che sarà amalgamato l’impasto di macinato, stendetelo su una teglia per il forno (con la carta forno) e cercate di dargli una forma rettangolare spessa circa un centimetro. Se dovesse avanzare dell’impasto in eccesso potete fare qualche polpetta. Quando il macinato sarà della forma giusta, aggiungete il prosciutto cotto e il formaggio tagliato a fettine abbastanza sottili e arrotolate tutto.

Fate cuocere il polpettone al forno con prosciutto cotto e formaggio per circa 30-40 minuti in forno statico preriscaldato. una volta verificata la cottura, se lo gradite potete lasciare il polpettone al forno con prosciutto cotto e formaggio per una quindicina di minuti ancora nel forno caldo, ma spento. Altrimenti servitelo subito dopo averlo sfornato.

Il polpettone al forno con prosciutto cotto e formaggio non vi deluderà, provare per credere. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.