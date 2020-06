Anche se il tradizionale hamburger non stanca mai, questa ricetta per gli hamburger farciti vi farà vedere le stelle. È facile e veloce da preparare.

Hamburger farciti, fatti in casa

Anche se il tradizionale hamburger non stanca mai, questa ricetta per gli hamburger farciti vi farà vedere le stelle. È facile e veloce da preparare, e sicuramente non vi deluderà. Vediamo insieme la preparazione.

Ingredienti

200 gr. di carne bovina

200 gr. di carne suina

200 gr. di scamorza affumicata (scegliete il formaggio in base alle vostre esigenze o gusti)

5-10 gr. di rucola

Mezza melanzana

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio evo 2 cucchiai

Olio di semi di girasole

Iniziamo la preparazione degli hamburger farciti, fatti in casa. Per prima cosa mettete in un contenitore i 200 gr. di carne bovina e quelli di carne suina, con due cucchiai di olio extravergine di oliva per amalgamare il tutto. Poi tagliate il formaggio e la rucola e metteteli da parte. Lavate e tagliate la melanzana per friggerla in padella insieme all’olio di semi di girasole.

A questo punto prendete uno stampo da circa 10 centimetro di diametro e mettetelo su di un piatto. Nello stampo aggiungete prima uno strato di circa due centimetri di carne, poi il formaggio, la rucola e poi ancora una volta la carne.

Il secondo hamburger invece, seguendo lo stesso procedimento, lo riempite sempre prima di uno strato di carne, poi aggiungete le melanzane – dopo averle scolate dall’olio in eccesso della frittura – e la scamorza, poi coprite con un altro strato di carne.

Il consiglio è quello di lasciare per almeno due o tre ore in frigo gli stampi degli hamburger farciti in modo da fargli prendere la forma. Altrimenti, se non avete tempo saltate questo passaggio.