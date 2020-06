Condividi su

Amazon Prime Day 2020: data, quando inizia e come funziona

Amazon Prime Day 2020 non è stato ancora annunciato. Questa la comunicazione ufficiale che si può leggere sulla pagina dedicata sul sito di Amazon. Prime Day è una giornata dedicata allo shopping online riservata ai clienti Prime del servizio di e-commerce, ovvero quelli più esclusivi, che pagano un abbonamento annuale al fine di avere prezzi di consegna azzerati (sui prodotti Prime), tempi più rapidi nel ricevere la merce, e altri servizi aggiuntivi come Prime Music e Prime Video. Quest’anno è stato segnato dall’emergenza sanitaria e perciò c’è ancora incertezza attorno alla data del Prime Day 2020: si era parlato di spostarlo a settembre 2020, quando generalmente si tiene a metà estate (generalmente a metà luglio), ma si vocifera anche di una data anticipata, a giugno, per far fronte a quanto perso durante l’epidemia, visto che in tale periodo solo i beni di prima necessità venivano consegnati con una certa rapidità e quindi maggiormente acquistati.

Amazon Prime Day 2020: come sarà l’evento di fine giugno

L’indiscrezione proviene dalla CNBC, secondo la quale l’Amazon Prime Day 2020 potrebbe cadere lunedì 22 giugno. In questa data Amazon offrirà ai clienti Prime una valanga di prodotti a prezzo scontato (-30%) e altre promozioni su capi di abbigliamento, prodotti tecnologici, libri, musica, film, oggetti di moda e molto altro ancora. Ma sarebbe giusto parlare di Amazon Prime Day? Forse no, visto che quest’ultimo potrebbe esserci a settembre.

Da quanto si apprende, il 22 giugno inizierà una importante settimana di sconti per i clienti Prime. Lo scopo, come anticipato, è quello di recuperare i guadagni persi durante la pandemia. Il meccanismo non dovrebbe essere quello del Prime Day, almeno a livello di tempistica. Anche la partecipazione all’evento da parte degli esercenti non sarà generalizzata, ma potrebbe procedere su inviti da parte del colosso di e-commerce. Non sono ancora note tutte le informazioni riguardanti questo evento (si parla di “Biggest Sale in the Sky”), ma sarà certamente epocale e interesserà tutti gli appassionati degli acquisti su Amazon, vecchi e nuovi, che in tempo di coronavirus hanno affidato nelle mani di Amazon e degli altri e-commerce i loro acquisti. Non dovrebbe essere un vero Amazon Prime Day quello di giugno: quest’ultimo, improntato prevalentemente sui prodotti e sui dispositivi elettronici, dovrebbe essere pronto per settembre.

