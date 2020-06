Condividi su

Amazon mascherine coronavirus: quali acquistare e migliori offerte

La pandemia di Covid-19 ha portato inevitabilmente con sé alcune conseguenze, la post-quarantena richiede pertanto diverse precauzioni. Nello scenario della vita quotidiana è infatti entrata la mascherina, un oggetto già in uso in diversi paesi, rimedio parziale all’inquinamento dell’aria. Per la situazione attuale la mascherina, quella che risponde a determinati parametri tecnici, può prevenire numerosi rischi. Amazon, al passo con questa crescente domanda, ha fissato delle offerte su questo prodotto, ecco i dettagli.

Amazon mascherine coronavirus: stile e efficacia, possono coesistere?

Il capitalismo è noto per essere un sistema di alta autosufficienza e capacità di reinventarsi. Messa per un attimo da parte l’esigenza di avere una mascherina che ci protegga solo da possibili infezioni si è passati a creare prodotti di diverso stile e diverso materiale che rispondono comunque alle condizioni tecniche richieste. È ovviamente opportuno controllare sempre le diciture tecniche per non incorrere in errori. In offerta su Amazon, per esempio, troviamo la TOMSHOO, è una mascherina con filtro in carbone, ideale per le persone sportive ma anche per chi desidera un design accattivante. L’offerta vede il prezzo fissato a 6,99€ e non a 9,99€. Qualora doveste preferire un prodotto più colorato e articolato allora IMIKEYA può fare al caso vostro. È una mascherina anti-appannamento e antivento con filtro in carbone attivo, si può acquistare a 10,99€.

Amazon mascherine coronavirus: i modelli classici

All’estro e allo stile si contrappongono i modelli classici di mascherine, la cui convenienza, anche in virtù della grande domanda, è molto più alta. La prima offerta riguarda 50 pezzi di mascherine monouso traspiranti e confortevoli che si trovano al prezzo di 10,09€ anziché 18,56€. Su 5 mascherine si trova un’offerta simile, è quella di VENEZIANO Mascherine protettive Senza Valvola Morbide, il prezzo è di 11,99€ e non 14,76€. Sempre su cinque mascherine troviamo l’offerta di Emily maschere con valvola respiratoria a 13,95€.

